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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль - Саутгемптон: обзор матча 08 мая 2021
Ливерпуль
08.05.2021, суббота, 22:15
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Саутгемптон
31'
С. Мане
90'
Т. Алькантара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Саутгемптон
Замена
К. Джонс
️️️️
С. Мане
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Т. Алькантара
Пас отдал
Р. Фирмино
90'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Салах
87'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Жота
79'
79'
Замена
М. Дженепо
️️️️
Ч. Адамс
66'
Замена
И. Диалло
️️️️
Т. Уолкотт
66'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Н. Телла
61'
Желтая карточка
Н. Редмонд
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
4-1-2-3
1
Алиссон
3
Робертсон
3
Филлипс
46
Уильямс
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
6
Алькантара
10
Мане
20
Жота
10
Салах
4-2-3-1
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
23
Вестергор
5
Стивенс
5
Беднарек
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
32
Уолкотт
23
Телла
27
Редмонд
19
Адамс
10
Салах
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
10
Мане
21
Джонс
21
Джонс
10
Мане
20
Жота
9
Фирмино
9
Фирмино
20
Жота
32
Уолкотт
27
Диалло
27
Диалло
32
Уолкотт
19
Адамс
12
Дженепо
12
Дженепо
19
Адамс
23
Телла
21
Обафеми
21
Обафеми
23
Телла
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
12
Билли Куметио
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
12
Билли Куметио
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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