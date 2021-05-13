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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 13 мая 2021
Манчестер Юнайтед
13.05.2021, четверг, 22:15
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 4
Завершен
Ливерпуль
10'
Б. Фернандеш
68'
М. Рэшфорд
34'
Д. Жота
45+3'
Р. Фирмино
47'
Р. Фирмино
90'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
90'
+2
Замена
Н. Уильямс
️️️️
М. Салах
90'
ГОЛ! 2:4!
М. Салах
Пас отдал
К. Джонс
Замена
Н. Матич
️️️️
Э. Байи
86'
Желтая карточка
Э. Кавани
85'
Желтая карточка
С. Мактоминей
79'
74'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Жота
74'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Вейналдум
ГОЛ! 2:3!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Э. Кавани
68'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Фред
63'
Желтая карточка
Э. Байи
48'
47'
ГОЛ! 1:3!
Р. Фирмино
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
34'
ГОЛ! 1:1!
Д. Жота
Пас отдал
Н. Филлипс
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
А. Ван-Биссака
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
20
Диогу Жота
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-2-1
1
Хендерсон
23
Шоу
29
Линделеф
3
Байи
29
Ван-Биссака
8
Погба
8
Мактоминей
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
10
Кавани
4-1-2-1-2
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
3
Филлипс
46
Уильямс
3
Робертсон
6
Фабиньо
6
Алькантара
23
Вейналдум
10
Салах
9
Фирмино
20
Жота
3
Байи
18
Матич
18
Матич
3
Байи
7
Фред
11
Гринвуд
11
Гринвуд
7
Фред
10
Салах
3
Уильямс
3
Уильямс
10
Салах
23
Вейналдум
21
Джонс
21
Джонс
23
Вейналдум
20
Жота
10
Мане
10
Мане
20
Жота
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
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