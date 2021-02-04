Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 04 февраля 2021
Тоттенхэм
04.02.2021, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Челси
24'
Жоржиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
88'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
81'
Желтая карточка
Н. Канте
79'
Желтая карточка
К. Пулишич
74'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Ковачич
Замена
Л. Моура
️️️️
Т. Н'Домбеле
69'
Замена
Э. Ламела
️️️️
С. Бергвейн
69'
65'
Замена
К. Пулишич
️️️️
К. Хадсон-Одои
Желтая карточка
П. Хейбьерг
63'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
50'
36'
Замена
А. Кристенсен
️️️️
Т. Силва
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
92
Орье
23
Хейбьерг
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
7
Сон
95
Винисиус
34
Бергвейн
3-2-2-2-1
16
Менди
24
Джеймс
22
Рюдигер
3
Силва
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
8
Ковачич
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
11
Вернер
22
Н'Домбеле
7
Моура
7
Моура
22
Н'Домбеле
34
Бергвейн
9
Ламела
9
Ламела
34
Бергвейн
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
3
Силва
15
Кристенсен
15
Кристенсен
3
Силва
8
Ковачич
91
Канте
91
Канте
8
Ковачич
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
1
Джо Харт
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Челси
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+