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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 02 февраля 2021
Манчестер Юнайтед
02.02.2021, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 22 тур
9 : 0
Завершен
Саутгемптон
18'
А. Ван-Биссака
25'
М. Рэшфорд
34'
Я. Беднарек (АГ)
39'
Э. Кавани
69'
А. Марсьяль
71'
С. Мактоминей
88'
Б. Фернандеш (П)
90'
А. Марсьяль
90+4'
Д. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
ГОЛ! 9:0!
Д. Джеймс
90'
+4
ГОЛ! 8:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
А. Ван-Биссака
90'
89'
Желтая карточка
С. Армстронг
ГОЛ с пенальти! 7:0!
Б. Фернандеш
88'
87'
Красная карточка
Я. Беднарек
78'
Замена
А. Чапчет
️️️️
М. Дженепо
ГОЛ! 6:0!
С. Мактоминей
71'
70'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Ингс
ГОЛ! 5:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
Б. Фернандеш
69'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Рэшфорд
60'
Желтая карточка
Д. ван де Бек
53'
Желтая карточка
Г. Магуайр
52'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Л. Шоу
46'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Э. Кавани
46'
45'
Желтая карточка
Д. Стивенс
ГОЛ! 4:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Шоу
39'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Я. Беднарек
34'
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
М. Гринвуд
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Ван-Биссака
Пас отдал
Л. Шоу
18'
2'
Красная карточка
А. Янкевиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Саутгемптон
45
Александр Янкевиц
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
8
Райан Финниган
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
7
Фред
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
10
Кавани
3-3-1-2
45
Янкевиц
5
Беднарек
5
Стивенс
5
Бертранд
2
Рэмси
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
12
Дженепо
28
Ингс
19
Адамс
9
Рэшфорд
7
Джеймс
7
Джеймс
9
Рэшфорд
23
Шоу
6
ван де Бек
6
ван де Бек
23
Шоу
10
Кавани
9
Марсьяль
9
Марсьяль
10
Кавани
12
Дженепо
21
Чапчет
21
Чапчет
12
Дженепо
28
Ингс
27
Редмонд
27
Редмонд
28
Ингс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
8
Райан Финниган
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
21
Гарри Льюис
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
Остались в запасе
8
Райан Финниган
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
21
Гарри Льюис
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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