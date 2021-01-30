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Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 30 января 2021
Манчестер Сити
30.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
9'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
Замена
Родри
️️️️
Ф. Торрес
90'
84'
Желтая карточка
Д. Иган
82'
Желтая карточка
Д. Балдок
78'
Замена
О. МакБарни
️️️️
К. Бешам
78'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. Бурк
62'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Р. Брюстер
24'
Желтая карточка
О. Норвуд
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Ф. Торрес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
14
Ляпорт
3
Диаш
2
Уокер
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
47
Фоден
20
Силва
14
Торрес
9
Жезус
4-4-2
32
Рэмсдейл
15
Иган
4
Ампаду
2
Богль
6
Бешам
6
Ландстрем
13
Флек
10
Норвуд
32
Балдок
7
Бурк
10
Брюстер
14
Торрес
16
Родри
16
Родри
14
Торрес
6
Бешам
9
МакБарни
9
МакБарни
6
Бешам
7
Бурк
14
Шарп
14
Шарп
7
Бурк
10
Брюстер
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
10
Брюстер
Остались в запасе
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
80
Адриан Бернабе
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
80
Адриан Бернабе
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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