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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон - Ливерпуль: обзор матча 04 января 2021
Саутгемптон
04.01.2021, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
2'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ливерпуль
Желтая карточка
Р. Бертранд
90'
+3
Замена
Я. Валери
️️️️
Т. Уолкотт
82'
79'
Желтая карточка
Д. Шакири
77'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Д. Ингс
77'
57'
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
Н. Телла
️️️️
М. Дженепо
32'
15'
Желтая карточка
Э. Робертсон
3'
Желтая карточка
Т. Алькантара
ГОЛ! 1:0!
Д. Ингс
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
5
Беднарек
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
27
Диалло
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
12
Дженепо
32
Уолкотт
28
Ингс
2-1-4-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
3
Робертсон
6
Фабиньо
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
6
Алькантара
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
32
Уолкотт
7
Валери
7
Валери
32
Уолкотт
28
Ингс
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
28
Ингс
12
Дженепо
23
Телла
23
Телла
12
Дженепо
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
20
Милнер
12
Александер-Арнольд
21
Окслэд-Чемберлен
10
Шакири
10
Шакири
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
21
Гарри Льюис
ВР
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
3
Неко Уильямс
ПЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
21
Гарри Льюис
ВР
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
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