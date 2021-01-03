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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 03 января 2021
Челси
03.01.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
90+2'
К. Хадсон-Одои
18'
И. Гюндоган
21'
Ф. Фоден
34'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
ГОЛ! 1:3!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
К. Хаверц
90'
+2
90'
Желтая карточка
Б. Силва
86'
Замена
Р. Марез
️️️️
Ф. Фоден
86'
Замена
С. Агуэро
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
К. Хаверц
️️️️
М. Ковачич
77'
75'
Замена
Фернандиньо
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
М. Ковачич
71'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
Н. Канте
64'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Х. Зиеш
64'
Желтая карточка
Н. Канте
53'
Желтая карточка
К. Пулишич
45'
+1
34'
ГОЛ! 0:3!
К. Де Брюйне
21'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Де Брюйне
18'
ГОЛ! 0:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
Ф. Фоден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Менди
33
Чилвел
4
Зума
3
Силва
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
22
Зиеш
7
Маунт
11
Пулишич
11
Вернер
4-1-1-3-1
1
Стеффен
2
Канселу
6
Стоунз
3
Диаш
47
Зинченко
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
22
Зиеш
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
91
Канте
6
Гилмор
6
Гилмор
91
Канте
8
Ковачич
29
Хаверц
29
Хаверц
8
Ковачич
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
47
Фоден
26
Марез
26
Марез
47
Фоден
11
Де Брюйне
10
Агуэро
10
Агуэро
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
19
Лайам Делап
ЦФ
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
19
Лайам Делап
ЦФ
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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