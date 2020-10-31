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Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 31 октября 2020
Шеффилд Юнайтед
31.10.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
28'
К. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
85'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Р. Марез
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
М. Лоу
81'
81'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Ф. Торрес
Замена
О. Норвуд
️️️️
И. Ампаду
65'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Б. Осборн
55'
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Уокер
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
6
Бешам
4
Ампаду
15
Иган
3
Стивенс
3
Лоу
23
Осборн
32
Балдок
16
Берге
9
МакБарни
10
Брюстер
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
3
Диаш
2
Канселу
16
Родри
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
14
Торрес
23
Осборн
6
Ландстрем
6
Ландстрем
23
Осборн
4
Ампаду
10
Норвуд
10
Норвуд
4
Ампаду
3
Лоу
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
3
Лоу
14
Торрес
47
Фоден
47
Фоден
14
Торрес
26
Марез
20
Гюндоган
20
Гюндоган
26
Марез
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Джеймс Траффорд
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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