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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Саутгемптон
Челси - Саутгемптон: обзор матча 17 октября 2020
Челси
17.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 3
Завершен
Саутгемптон
15'
Т. Вернер
28'
Т. Вернер
59'
К. Хаверц
43'
Д. Ингс
57'
Ч. Адамс
90+2'
Я. Вестергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Саутгемптон
90'
+2
ГОЛ! 3:3!
Я. Вестергор
Пас отдал
Т. Уолкотт
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Т. Вернер
90'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Пулишич
87'
87'
Замена
И. Диалло
️️️️
О. Ромеу
86'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
84'
Желтая карточка
О. Ромеу
77'
Замена
Н. Телла
️️️️
Н. Редмонд
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Маунт
72'
ГОЛ! 3:2!
К. Хаверц
Пас отдал
Т. Вернер
59'
57'
ГОЛ! 2:2!
Ч. Адамс
Желтая карточка
Б. Чилвел
48'
43'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Ч. Адамс
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
28'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Б. Чилвел
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Кепа
33
Чилвел
15
Кристенсен
4
Зума
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
7
Маунт
11
Пулишич
11
Вернер
29
Хаверц
4-3-1-2
29
МакКарти
5
Беднарек
23
Вестергор
2
Уокер-Питерс
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Редмонд
32
Уолкотт
28
Ингс
19
Адамс
11
Пулишич
24
Джеймс
24
Джеймс
11
Пулишич
7
Маунт
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Маунт
11
Вернер
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Вернер
21
Ромеу
27
Диалло
27
Диалло
21
Ромеу
27
Редмонд
23
Телла
23
Телла
27
Редмонд
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
Остались в запасе
Челси
Саутгемптон
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Челси - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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