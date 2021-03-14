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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Тироль
Вольфсберг - Тироль: обзор матча 14 марта 2021
Вольфсберг
14.03.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
3 : 5
Завершен
Тироль
2'
Д. Йовелич
68'
К. Верницниг
86'
Ш. Дьен
7'
N. Celic
14'
Н. Фредериксен
39'
Т. Анселм
55'
Ж. Рогель
59'
Ф. Ридер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Тироль
90'
+3
Замена
F. Toplitsch
️️️️
Ж. Рогель
ГОЛ! 3:5!
Ш. Дьен
Пас отдал
Э. Перец
86'
77'
Желтая карточка
Ж. Рогель
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Д. Визингер
77'
Замена
М. Павелич
️️️️
М. Новак
77'
76'
Замена
Р. Смит
️️️️
Ф. Кох
Желтая карточка
Э. Перец
72'
70'
Замена
Z. Dedic
️️️️
Ф. Ридер
70'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Т. Анселм
ГОЛ! 2:5!
К. Верницниг
Пас отдал
Д. Визингер
68'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Д. Йовелич
62'
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Тафернер
62'
59'
ГОЛ! 1:5!
Ф. Ридер
Пас отдал
Н. Фредериксен
55'
ГОЛ! 1:4!
Ж. Рогель
Пас отдал
Ф. Ридер
Замена
Э. Перец
️️️️
Л. Шефль
46'
39'
ГОЛ! 1:3!
Т. Анселм
Пас отдал
Ж. Рогель
Желтая карточка
К. Страцниг
38'
14'
ГОЛ! 1:2!
Н. Фредериксен
Пас отдал
Ф. Ридер
7'
ГОЛ! 1:1!
N. Celic
Пас отдал
F. Buchacher
ГОЛ! 1:0!
Д. Йовелич
Пас отдал
М. Лиендл
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
23
Лукас Шефль
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
11
Тобиас Анселм
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
0
B. Soares
ЦЗ
0
S. Hager
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
4-4-2
31
Кофлер
4
Хенрикссон
22
Баумгартнер
3
Шерцер
27
Новак
10
Лиендл
23
Шефль
17
Страцниг
30
Тафернер
29
Визингер
9
Йовелич
4-4-2
25
Освальд
26
3
Гугганиг
24
Кох
6
Бехоунек
21
Рогель
43
33
Ридер
6
Пецос
8
Фредериксен
11
Анселм
27
Новак
3
Павелич
3
Павелич
27
Новак
30
Тафернер
24
Верницниг
24
Верницниг
30
Тафернер
9
Йовелич
18
Рохер
18
Рохер
9
Йовелич
23
Шефль
7
Перец
7
Перец
23
Шефль
29
Визингер
21
Дьен
21
Дьен
29
Визингер
24
Кох
8
Смит
8
Смит
24
Кох
11
Анселм
14
14
11
Анселм
21
Рогель
0
0
21
Рогель
33
Ридер
0
0
33
Ридер
Остались в запасе
Вольфсберг
Тироль
29
Мануэль Куттин
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
13
B. Ozegovic
ВР
0
B. Soares
ЦЗ
0
S. Hager
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
0
B. Soares
ЦЗ
0
S. Hager
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Вольфсберг - Тироль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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