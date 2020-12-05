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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Зальцбург
Адмира Ваккер - Зальцбург: обзор матча 05 декабря 2020
Адмира Ваккер
05.12.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Зальцбург
69'
Р. Кершбаум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Зальцбург
Желтая карточка
J. Ganda
90'
+1
Замена
J. Ganda
️️️️
E. Hoffer
90'
71'
Замена
М. Бериша
️️️️
М. Ашимеру
ГОЛ! 1:0!
Р. Кершбаум
69'
Желтая карточка
Э. Айву
67'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
D. Starkl
67'
61'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
П. Дака
61'
Замена
С. Койта
️️️️
Д. Собослаи
61'
Замена
Н. Окафор
️️️️
П. Фаркаш
61'
Замена
З. Юнузович
️️️️
М. Окугава
Замена
В. Ворсагер
️️️️
М. Юльманн
61'
49'
Желтая карточка
М. Камара
Желтая карточка
М. Юльманн
35'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
26'
23'
Желтая карточка
А. Вальчи
Желтая карточка
Л. Малишек
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
23
Мортен Юльманн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
24
Marco Hausjell
ЦФ
90
Tomislav Tomić
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
97
Josef Ganda
ЦФ
25
Miloš Spasić
ЦФ
29
Felix Kekoh Ndifor II
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
3-1-2-4
1
24
4
Айву
18
4
Малишек
23
Юльманн
5
Кершбаум
24
16
7
90
4-1-2-2-1
23
Станкович
5
Вальчи
28
Соле
68
Онгуене
29
Фаркаш
4
Камара
18
Ашимеру
7
Окугава
8
Собослаи
14
Адейеми
27
Дака
16
97
97
16
7
7
Кронбергер
7
Кронбергер
7
23
Юльманн
2
Ворсагер
2
Ворсагер
23
Юльманн
29
Фаркаш
19
Окафор
19
Окафор
29
Фаркаш
27
Дака
5
Кристенсен
5
Кристенсен
27
Дака
7
Окугава
16
Юнузович
16
Юнузович
7
Окугава
8
Собослаи
20
Койта
20
Койта
8
Собослаи
18
Ашимеру
20
Бериша
20
Бериша
18
Ашимеру
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Зальцбург
31
Осман Хаджикич
ВР
25
Miloš Spasić
ЦФ
29
Felix Kekoh Ndifor II
ЦФ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
25
Miloš Spasić
ЦФ
29
Felix Kekoh Ndifor II
ЦФ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Адмира Ваккер - Зальцбург
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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