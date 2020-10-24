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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Зальцбург
Аустрия - Зальцбург: обзор матча 24 октября 2020
Аустрия
24.10.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Зальцбург
62'
М. Бериша
90+2'
П. Дака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Зальцбург
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
П. Дака
84'
Замена
У. Соле
️️️️
С. Койта
Замена
А. Юкич
️️️️
A. GrÃ¼nwald
84'
Замена
M. Sax
️️️️
Т. Эбнер
78'
73'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
М. Камара
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
П. Виммер
71'
63'
Замена
П. Дака
️️️️
М. Бериша
63'
Замена
М. Окугава
️️️️
П. Фаркаш
63'
Замена
А. Ульмер
️️️️
Д. Собослаи
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Бериша
Пас отдал
Д. Собослаи
45'
+1
Желтая карточка
Н. Окафор
38'
Желтая карточка
П. Фаркаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
7
Maximilian Sax
ЦП
7
Александар Юкич
АП
6
Niels Hahn
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
14
Карим Адейеми
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
4-5-1
1
Пенц
46
Хандль
14
Палмер-Браун
29
Зуттнер
15
Звиршитц
8
Виммер
11
Саркария
10
11
Пихлер
25
Эбнер
14
Моншейн
4-1-1-1-3
23
Станкович
5
Кристенсен
68
Онгуене
5
Рамальо
29
Фаркаш
4
Камара
18
Ашимеру
8
Собослаи
20
Бериша
20
Койта
19
Окафор
10
7
Юкич
7
Юкич
10
25
Эбнер
7
7
25
Эбнер
8
Виммер
34
34
8
Виммер
29
Фаркаш
7
Окугава
7
Окугава
29
Фаркаш
8
Собослаи
17
Ульмер
17
Ульмер
8
Собослаи
20
Койта
28
Соле
28
Соле
20
Койта
4
Камара
12
Мвепу
12
Мвепу
4
Камара
20
Бериша
27
Дака
27
Дака
20
Бериша
Остались в запасе
Аустрия
Зальцбург
6
Niels Hahn
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
14
Карим Адейеми
ЛВ
31
Карлос Мигел
ВР
Остались в запасе
6
Niels Hahn
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
Остались в запасе
14
Карим Адейеми
ЛВ
31
Карлос Мигел
ВР
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия - Зальцбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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