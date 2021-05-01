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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Динамо К
Ворскла - Динамо К: обзор матча 01 мая 2021
Ворскла
01.05.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 5
Завершен
Динамо К
24'
В. Кулач (П)
6'
В. Буяльский
15'
В. Буяльский
31'
В. Буяльский
65'
Ж. Родригес
84'
Сидклей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Динамо К
Желтая карточка
Д. Кравчук
87'
84'
ГОЛ! 1:5!
Сидклей
82'
Замена
Клейтон
️️️️
Ж. Родригес
78'
Замена
Сидклей
️️️️
В. Миколенко
Желтая карточка
О. Тилль
71'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
И. Кане
68'
67'
Замена
Б. Леднев
️️️️
В. Буяльский
65'
ГОЛ! 1:4!
Ж. Родригес
Пас отдал
А. Караваев
Желтая карточка
Р. Степанюк
62'
Желтая карточка
V. Sapay
55'
46'
Замена
В. Супряга
️️️️
А. Беседин
46'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Шепелев
Замена
P. Rebenok
️️️️
N. Yakubu
46'
Замена
V. Sapay
️️️️
В. Чеснаков
46'
Замена
А. Челядин
️️️️
П. Ндиайе
46'
31'
ГОЛ! 1:3!
В. Буяльский
26'
Желтая карточка
Т. Кедзиора
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Кулач
24'
15'
ГОЛ! 0:2!
В. Буяльский
Пас отдал
А. Караваев
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Буяльский
Пас отдал
А. Караваев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
14
Ибраим Кане
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
8
Luizao
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
0
V. Sapay
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
38
Артем Челядин
ОП
0
P. Rebenok
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
21
Данил Кравчук
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
19
Денис Гармаш
АП
30
Богдан Леднев
АП
11
Клейтон
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
3-5-2
31
Ризнык
14
Кане
13
Яворский
25
6
Пуцлин
5
Ндиайе
8
17
Чеснаков
18
Тилль
10
Кулач
7
Степанюк
3-2-3-2
1
Бущан
94
Кедзиора
34
Сирота
6
Забарный
20
Караваев
16
Миколенко
29
Буяльский
10
Шапаренко
19
Шепелев
7
Родригес
41
Беседин
5
Ндиайе
38
Челядин
38
Челядин
5
Ндиайе
17
Чеснаков
0
0
17
Чеснаков
25
0
0
25
14
Кане
21
Кравчук
21
Кравчук
14
Кане
16
Миколенко
17
Сидклей
17
Сидклей
16
Миколенко
19
Шепелев
19
Гармаш
19
Гармаш
19
Шепелев
29
Буяльский
30
Леднев
30
Леднев
29
Буяльский
7
Родригес
11
Клейтон
11
Клейтон
7
Родригес
41
Беседин
20
Супряга
20
Супряга
41
Беседин
Остались в запасе
Ворскла
Динамо К
30
Иван Нестеренко
АП
2
Илья Крупский
ПЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
71
Денис Бойко
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
30
Иван Нестеренко
АП
2
Илья Крупский
ПЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ворскла - Динамо К
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
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