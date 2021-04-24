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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Минай
Днепр-1 - Минай: обзор матча 24 апреля 2021
Днепр-1
24.04.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Минай
28'
А. Довбик
32'
С. Булеца
44'
М. Чуже (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Минай
84'
Замена
U. Oduenyi
️️️️
A. Milevsky
84'
Замена
Р. Малепе
️️️️
А. Ткачук
Замена
V. Goncalves Nogueira
️️️️
М. Чуже
81'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
А. Довбик
76'
Желтая карточка
М. Чуже
73'
62'
Желтая карточка
А. Нуриев
53'
Желтая карточка
В. Бойко
Замена
Билл
️️️️
И. Когут
46'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Чуже
44'
43'
Желтая карточка
S. Mayembe
ГОЛ! 2:0!
С. Булеца
32'
31'
Желтая карточка
А. Ткачук
ГОЛ! 1:0!
А. Довбик
Пас отдал
М. Чуже
28'
Желтая карточка
А. Батагов
20'
Пенальти не реализован!
А. Довбик
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Минай
44
Тарас Сакив
ЛЗ
4
Мислав Матич
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
0
O. Snizhko
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
7
Анатолий Нуриев
АП
0
A. Popovych
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
99
Билл
ПВ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
8
Репо Малепе
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
4-3-4
44
Дубинчак
23
Дуглас
5
Сваток
3
Тэйлор
44
Батагов
25
Когут
10
Булеца
25
Чуже
33
Юрчук
9
Довбик
20
Ди Франко
3-1-1-2-4
4
Матич
71
Лопыренок
44
Сакив
19
Ткачук
0
18
Бойко
7
Нуриев
0
0
11
Ахмадзада
0
25
Чуже
23
23
25
Чуже
25
Когут
99
Билл
99
Билл
25
Когут
9
Довбик
9
9
9
Довбик
19
Ткачук
8
Малепе
8
Малепе
19
Ткачук
0
0
0
0
Остались в запасе
Днепр-1
Минай
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
Остались в запасе
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Остались в запасе
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Днепр-1 - Минай
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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Днепр-1
Минай
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