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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Заря
Мариуполь - Заря: обзор матча 20 февраля 2021
Мариуполь
20.02.2021, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Заря
34'
Ш. Захеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Заря
90'
+3
Желтая карточка
Н. Васили
90'
Замена
А. Руфати
️️️️
Ш. Захеди
Замена
Э. Гулиев
️️️️
Д. Топалов
75'
Замена
Н. Петерман
️️️️
М. Чех
75'
Желтая карточка
М. Чех
73'
Замена
А. Кулаков
️️️️
Д. Сикан
70'
Замена
А. Кащук
️️️️
Д. Мишнев
64'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
П. Стасюк
61'
Желтая карточка
В. Танковский
60'
51'
Желтая карточка
А. Гладкий
39'
Желтая карточка
Ш. Захеди
34'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Захеди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Заря
22
Никола Васили
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
0
K. Melichenko
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
33
Артем Мильченко
ЦП
20
Максим Казаков
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
4-1-3-1-1
1
95
Стасюк
44
Чоботенко
70
Кирюханцев
21
6
Чех
6
Танковский
12
Топалов
15
Мишнев
27
Очеретко
14
Сикан
3-3-1-3
22
Васили
6
Леовигилдо
15
Вернидуб
45
Фаворов
29
Назарина
10
Кочергин
80
Юрченко
10
Хомченовский
20
Гладкий
7
Захеди
17
Саядманеш
6
Чех
1
Петерман
1
Петерман
6
Чех
95
Стасюк
14
Драмбаев
14
Драмбаев
95
Стасюк
14
Сикан
10
Кулаков
10
Кулаков
14
Сикан
15
Мишнев
7
Кащук
7
Кащук
15
Мишнев
12
Топалов
23
Гулиев
23
Гулиев
12
Топалов
7
Захеди
5
Руфати
5
Руфати
7
Захеди
Остались в запасе
Мариуполь
Заря
23
Марк Мампасси
ЦЗ
0
K. Melichenko
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
33
Артем Мильченко
ЦП
20
Максим Казаков
ЦП
1
Дмитрий Мацапура
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
50
Сергей Гринь
ПП
14
Максим Лунев
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
23
Марк Мампасси
ЦЗ
0
K. Melichenko
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
Остались в запасе
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
33
Артем Мильченко
ЦП
20
Максим Казаков
ЦП
1
Дмитрий Мацапура
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
50
Сергей Гринь
ПП
14
Максим Лунев
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Мариуполь - Заря
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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