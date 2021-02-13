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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Десна
Заря - Десна: обзор матча 13 февраля 2021
Заря
13.02.2021, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Десна
18'
А. Гладкий
62'
А. Гладкий
21'
А. Тотовицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Десна
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Будковский
90'
+2
Желтая карточка
В. Калитвинцев
86'
Замена
Л. Арвеладзе
️️️️
М. Имереков
Желтая карточка
Д. Иванисеня
81'
78'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
A. Mostoviy
66'
Замена
Е. Картушов
️️️️
Б. Белошевский
65'
Замена
A. Dombrovskiy
️️️️
А. Гуцуляк
64'
Желтая карточка
V. Ogirya
ГОЛ! 2:1!
А. Гладкий
Пас отдал
Леовигилдо
62'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
Д. Хомченовский
59'
51'
Желтая карточка
М. Имереков
Замена
Леовигилдо
️️️️
А. Цыганик
46'
21'
ГОЛ! 1:1!
А. Тотовицкий
ГОЛ! 1:0!
А. Гладкий
Пас отдал
А. Саядманеш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
22
Никола Васили
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
10
Владислав Кочергин
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Десна
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
6
Богдан Белошевский
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
20
Максим Казаков
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
0
Sergy Demchenko
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Егор Картушов
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
3-3-1-3
22
Васили
4
Ханна
15
Вернидуб
45
Фаворов
10
Кочергин
29
Назарина
21
Иванисеня
10
Хомченовский
14
Цыганик
20
Гладкий
17
Саядманеш
4-2-1-4
22
Конопля
5
Тамм
32
Имереков
22
45
Калитвинцев
37
5
Тотовицкий
28
Будковский
11
Гуцуляк
44
6
Белошевский
14
Цыганик
6
Леовигилдо
6
Леовигилдо
14
Цыганик
10
Хомченовский
7
Захеди
7
Захеди
10
Хомченовский
6
Белошевский
11
Картушов
11
Картушов
6
Белошевский
11
Гуцуляк
8
8
11
Гуцуляк
32
Имереков
9
Арвеладзе
9
Арвеладзе
32
Имереков
22
0
0
22
Остались в запасе
Заря
Десна
1
Дмитрий Мацапура
ВР
20
Максим Казаков
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
0
Sergy Demchenko
ЦФ
50
Сергей Гринь
ПП
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
28
Павел Полегенько
ПЗ
90
Илья Шевцов
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
20
Максим Казаков
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
0
Sergy Demchenko
ЦФ
50
Сергей Гринь
ПП
14
Максим Лунев
ЦФ
Остались в запасе
28
Павел Полегенько
ПЗ
90
Илья Шевцов
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Заря - Десна
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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