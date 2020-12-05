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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Динамо К
Мариуполь - Динамо К: обзор матча 05 декабря 2020
Мариуполь
05.12.2020, суббота, 20:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
90+5'
Д. Топалов
6'
Д. Гармаш
78'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Динамо К
ГОЛ! 1:2!
Д. Топалов
90'
+5
89'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
К. де Пена
82'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
82'
Замена
Б. Вербич
️️️️
В. Супряга
78'
ГОЛ! 0:2!
В. Цыганков
Желтая карточка
Y. Dobrohotov
64'
Желтая карточка
Д. Мишнев
50'
Замена
А. Кулаков
️️️️
Д. Сикан
50'
Желтая карточка
Н. Петерман
49'
42'
Замена
Г. Бущан
️️️️
Д. Гармаш
39'
Красная карточка
Р. Нещерет
Желтая карточка
Д. Сикан
16'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гармаш
Пас отдал
В. Цыганков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
23
Yaroslav Dobrohotov
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
38
Pavlo Shushko
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
46
Trofimyuk Miroslav Vadimovich
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
11
Клейтон
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
4-3-1-2
1
Кудрик
95
Стасюк
1
Петерман
34
Муравский
44
Чоботенко
12
Топалов
15
Мишнев
20
Горбунов
27
Очеретко
14
Сикан
23
4-2-3-1
35
Нещерет
20
Караваев
94
Кедзиора
4
Попов
16
Миколенко
10
Шапаренко
18
Андриевский
11
Цыганков
19
Гармаш
14
де Пена
20
Супряга
14
Сикан
10
Кулаков
10
Кулаков
14
Сикан
20
Супряга
7
Вербич
7
Вербич
20
Супряга
19
Гармаш
1
Бущан
1
Бущан
19
Гармаш
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
14
де Пена
7
Родригес
7
Родригес
14
де Пена
Остались в запасе
Мариуполь
Динамо К
38
Pavlo Shushko
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
46
Trofimyuk Miroslav Vadimovich
ЦФ
1
Yevgen Galchuk
ВР
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
11
Клейтон
ПВ
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
38
Pavlo Shushko
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
46
Trofimyuk Miroslav Vadimovich
ЦФ
1
Yevgen Galchuk
ВР
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Остались в запасе
11
Клейтон
ПВ
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Мариуполь - Динамо К
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
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