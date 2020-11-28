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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 28 ноября 2020
Динамо К
28.11.2020, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ворскла
14'
В. Цыганков
36'
Б. Вербич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ворскла
90'
Красная карточка
И. Кане
87'
Желтая карточка
С. Яворский
Замена
А. Караваев
️️️️
Н. Шапаренко
85'
Красная карточка
И. Забарный
82'
Замена
В. Супряга
️️️️
Б. Вербич
80'
77'
Замена
В. Дубко
️️️️
И. Пердута
76'
Желтая карточка
А. Скляр
Замена
Б. Леднев
️️️️
В. Шепелев
61'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
К. де Пена
61'
46'
Замена
И. Песич
️️️️
P. Rebenok
46'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
D. Shcherbak
ГОЛ! 2:0!
Б. Вербич
Пас отдал
К. де Пена
36'
ГОЛ! 1:0!
В. Цыганков
Пас отдал
Б. Вербич
14'
3'
Желтая карточка
И. Пердута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
44
Игорь Пердута
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
30
Богдан Леднев
АП
19
Денис Гармаш
АП
11
Клейтон
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
77
Иван Песич
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
13
Oleg Vlasov
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
4-3-3
1
Бущан
16
Миколенко
6
Забарный
4
Попов
94
Кедзиора
19
Шепелев
18
Андриевский
10
Шапаренко
14
де Пена
7
Вербич
11
Цыганков
4-4-3
13
Яворский
25
14
Кане
44
Пердута
6
Скляр
6
Пуцлин
0
5
Ндиайе
21
7
Степанюк
99
10
Шапаренко
20
Караваев
20
Караваев
10
Шапаренко
19
Шепелев
30
Леднев
30
Леднев
19
Шепелев
14
де Пена
19
Гармаш
19
Гармаш
14
де Пена
7
Вербич
20
Супряга
20
Супряга
7
Вербич
0
77
Песич
77
Песич
0
44
Пердута
37
Дубко
37
Дубко
44
Пердута
99
21
Кравчук
21
Кравчук
99
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
8
Тудор Балуцэ
ОП
11
Клейтон
ПВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
38
Артем Челядин
ОП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
13
Oleg Vlasov
ЦФ
77
Павел Исенко
ВР
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
8
Тудор Балуцэ
ОП
11
Клейтон
ПВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
Остались в запасе
38
Артем Челядин
ОП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
13
Oleg Vlasov
ЦФ
77
Павел Исенко
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Динамо К - Ворскла
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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