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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Днепр-1
Александрия - Днепр-1: обзор матча 26 сентября 2020
Александрия
26.09.2020, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Днепр-1
3'
Д. Безбородько
37'
М. Третьяков
60'
А. Сваток (АГ)
68'
В. Лучкевич
78'
В. Адамюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Днепр-1
90'
Замена
Ю. Вакулко
️️️️
Ф. Ди Франко
Замена
В. Грицук
️️️️
Д. Устименко
82'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
В. Лучкевич
82'
Замена
А. Довгий
️️️️
А. Ситало
82'
Желтая карточка
Е. Банада
78'
78'
ГОЛ! 4:1!
В. Адамюк
71'
Замена
A. Chychykov
️️️️
А. Довбик
ГОЛ! 4:0!
В. Лучкевич
68'
65'
Замена
А. Назаренко
️️️️
Л. Тэйлор
63'
Желтая карточка
А. Сваток
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Сваток
60'
56'
Желтая карточка
А. Цуриков
46'
Замена
С. Булеца
️️️️
А. Батагов
ГОЛ! 2:0!
М. Третьяков
37'
Замена
Е. Банада
️️️️
A. Gordienko
35'
Желтая карточка
А. Ситало
26'
25'
Желтая карточка
В. Адамюк
19'
Желтая карточка
В. Дубинчак
Замена
Д. Устименко
️️️️
Д. Безбородько
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Безбородько
Пас отдал
P. Pashaev
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
44
Арсений Батагов
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
55
Тимур Стецков
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
Днепр-1
10
Сергей Булеца
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
4-4-3
4
Бабогло
4
Дубра
21
11
Мирошниченко
75
Третьяков
27
3
7
Лучкевич
31
Билык
21
Безбородько
17
Ситало
3-2-2-2
29
Сарнавский
5
Сваток
9
Цуриков
3
Адамюк
3
Тэйлор
44
Дубинчак
14
Кравченко
44
Батагов
20
Ди Франко
9
Довбик
21
Безбородько
9
Устименко
9
Устименко
21
Безбородько
7
Лучкевич
7
Мишенко
7
Мишенко
7
Лучкевич
3
44
Банада
44
Банада
3
17
Ситало
6
Довгий
6
Довгий
17
Ситало
Устименко
22
Грицук
22
Грицук
Устименко
44
Батагов
10
Булеца
10
Булеца
44
Батагов
3
Тэйлор
7
Назаренко
7
Назаренко
3
Тэйлор
20
Ди Франко
11
Вакулко
11
Вакулко
20
Ди Франко
9
Довбик
0
0
9
Довбик
Остались в запасе
Александрия
Днепр-1
79
Юрий Панькив
ВР
55
Тимур Стецков
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
55
Тимур Стецков
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
Остались в запасе
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Александрия - Днепр-1
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
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