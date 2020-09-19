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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Мьёндален
Сарпсборг 08 - Мьёндален: обзор матча 19 сентября 2020
Сарпсборг 08
19.09.2020, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
2 : 0
Завершен
Мьёндален
5'
M. Abdellaoue (П)
43'
O. JÃ¸rgen Halvorsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Мьёндален
Замена
Г. Ветти
️️️️
А. Тветер
89'
Желтая карточка
J. Adeoti
82'
Замена
S. Bojang
️️️️
Т. Хайнц
76'
Замена
Й. Хорн
️️️️
Й. Солтведт
76'
69'
Замена
К. Янсен
️️️️
S. Solholm Johansen
46'
Замена
F. Brustad
️️️️
Л. Ольден Ларсен
46'
Замена
️️️️
S. Aasmundsen
ГОЛ! 2:0!
O. JÃ¸rgen Halvorsen
Пас отдал
Д. Линдсет
43'
Желтая карточка
O. JÃ¸rgen Halvorsen
36'
Желтая карточка
Т. Хайнц
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. Abdellaoue
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
1
Sosha Makani
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
25
Александер Якобсен
ЛВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
2
Sulayman Bojang
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
15
Mathias Fredriksen
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
3-3-5
4
Утвик
6
Дюрестам
3
Наэсс
17
Солтведт
14
Хайнц
10
Линдсет
7
91
21
9
Тветер
5
1-1-5
20
Драгснес
7
Ларсен
17
5
15
4
33
14
Хайнц
2
2
14
Хайнц
9
Тветер
18
Ветти
18
Ветти
9
Тветер
17
Солтведт
3
Хорн
3
Хорн
17
Солтведт
4
4
15
3
Янсен
3
Янсен
15
7
Ларсен
8
8
7
Ларсен
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Мьёндален
11
Мохамед Офкир
ЛВ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
25
Александер Якобсен
ЛВ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
15
Mathias Fredriksen
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
11
Мохамед Офкир
ЛВ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
25
Александер Якобсен
ЛВ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
15
Mathias Fredriksen
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Мьёндален
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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Сарпсборг 08
Мьёндален
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
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