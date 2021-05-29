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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Сигма
Слован - Сигма: обзор матча 29 мая 2021
Слован
29.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Сигма
83'
М. Садилек
32'
О. Змозла
90+1'
M. Kerbr (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Сигма
Замена
K. Michal
️️️️
М. Садилек
90'
+3
Желтая карточка
Я. Матушек
90'
+2
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
M. Kerbr
89'
Замена
M. Kerbr
️️️️
P. Zifcak
89'
Замена
️️️️
М. Хытил
ГОЛ! 1:1!
М. Садилек
Пас отдал
Д. Москера
83'
Замена
D. Gembicky
️️️️
Я. Пешек
82'
80'
Замена
P. Slamena
️️️️
Д. Гоушка
70'
Желтая карточка
М. Хытил
Желтая карточка
М. Халуш
70'
Замена
J. Necas
️️️️
К. Мара
68'
Желтая карточка
М. Фукала
63'
Замена
M. Faško
️️️️
И. Рондич
46'
Желтая карточка
О. Карафиат
45'
+2
32'
ГОЛ! 0:1!
О. Змозла
Пас отдал
Д. Гоушка
Желтая карточка
И. Рондич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
23
Михал Садилек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
14
Adama Diame
ЦФ
14
Dominik Gembicky
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Сигма
37
Milan Kerbr
ЦЗ
18
Daniel Grygar
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
4-5-1
34
Кноблох
37
Халуш
44
Карафиат
3
Микула
22
Фукала
23
Мара
10
Матушек
10
Пешек
15
Рондич
23
Садилек
8
Москера
2-4-3
44
Мачик
32
21
Змозла
8
Гоушка
13
Хытил
22
Пулоло
9
Данек
23
26
Неспор
11
10
Пешек
14
14
10
Пешек
15
Рондич
23
23
15
Рондич
23
Садилек
28
28
23
Садилек
23
Мара
0
0
23
Мара
8
Гоушка
0
0
8
Гоушка
11
37
37
11
Остались в запасе
Слован
Сигма
14
Adama Diame
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
1
Филип Нгуйен
ВР
Главный тренер
Павел Хофтич
18
Daniel Grygar
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
14
Adama Diame
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
1
Филип Нгуйен
ВР
Остались в запасе
18
Daniel Grygar
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Слован - Сигма
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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