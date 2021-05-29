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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Фастав
Словацко - Фастав: обзор матча 29 мая 2021
Словацко
29.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Фастав
9'
Л. Садилек
90'
В. Юрецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Фастав
ГОЛ! 2:0!
В. Юрецка
Пас отдал
J. Rezek
90'
85'
Желтая карточка
Л. Джаво
84'
Замена
Р. Поточны
️️️️
R. Matejov
79'
Замена
В. Чантуришвили
️️️️
Y. Drame
Замена
J. Rezek
️️️️
М. Петржела
77'
71'
Замена
Л. Джаво
️️️️
Л. Враштил
71'
Замена
Д. Яношек
️️️️
P. Martinez
Замена
М. Кохут
️️️️
Р. Сисилия
68'
Замена
В. Юрецка
️️️️
J. Navratil
62'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
Д. Маречек
62'
ГОЛ! 1:0!
Л. Садилек
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Фастав
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
3-5-1-2
6
Хофманн
3
Кадлец
27
Томич
37
Маречек
30
11
Петржела
18
Садилек
20
Хавлик
28
Даничек
91
22
Сисилия
3-2-1-5
26
Прохазка
16
88
19
Враштил
2
0
17
88
Пожнар
15
Фантис
27
28
11
Петржела
24
24
11
Петржела
37
Маречек
91
Калабишка
91
Калабишка
37
Маречек
22
Сисилия
21
Кохут
21
Кохут
22
Сисилия
30
15
Юрецка
15
Юрецка
30
27
7
Чантуришвили
7
Чантуришвили
27
0
39
Яношек
39
Яношек
0
19
Враштил
44
Джаво
44
Джаво
19
Враштил
16
91
Поточны
91
Поточны
16
Остались в запасе
Словацко
Фастав
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
Остались в запасе
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Словацко - Фастав
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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