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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Слован
Фастав - Слован: обзор матча 23 мая 2021
Фастав
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Слован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Слован
90'
+2
Желтая карточка
Я. Пешек
Замена
Y. Drame
️️️️
А. Фантис
90'
Замена
В. Чантуришвили
️️️️
P. Martinez
79'
Желтая карточка
В. Прохазка
73'
70'
Замена
J. Necas
️️️️
Д. Москера
Замена
Л. Джаво
️️️️
Р. Поточны
69'
61'
Замена
M. Faško
️️️️
Я. Матушек
Желтая карточка
Т. Пожнар
50'
35'
Желтая карточка
О. Карафиат
Желтая карточка
Р. Поточны
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
15
Имад Рондич
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Фастав
39
Доминик Яношек
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
14
Dominik Gembicky
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
4-2-5
2
16
88
26
Прохазка
0
68
Янецки
17
15
Фантис
91
Поточны
88
Пожнар
28
4-5-1
34
Кноблох
3
Микула
44
Карафиат
22
Фукала
37
Халуш
15
Рондич
10
Матушек
23
Мара
23
Садилек
10
Пешек
8
Москера
15
Фантис
27
27
15
Фантис
0
7
Чантуришвили
7
Чантуришвили
0
91
Поточны
44
Джаво
44
Джаво
91
Поточны
10
Матушек
23
23
10
Матушек
8
Москера
0
0
8
Москера
Остались в запасе
Фастав
Слован
24
Tkac
ЦФ
39
Доминик Яношек
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
Главный тренер
Богумил Паник
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
14
Dominik Gembicky
ЦФ
1
Филип Нгуйен
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
24
Tkac
ЦФ
39
Доминик Яношек
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
Остались в запасе
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
14
Dominik Gembicky
ЦФ
1
Филип Нгуйен
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Фастав - Слован
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
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Фастав
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«Спартак» интересуется защитником из Уганды
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«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
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2022.07.28 16:03
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