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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Фастав
Баник - Фастав: обзор матча 15 мая 2021
Баник
15.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 32 тур
4 : 2
Завершен
Фастав
33'
T. Zajic
72'
Д. Бухта
82'
T. Zajic
52'
P. Martinez
54'
M. Hlinka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Фастав
90'
Желтая карточка
M. Hlinka
Замена
О. Шашинка
️️️️
T. Zajic
88'
Замена
Д. Хользер
️️️️
Н. Кузманович
88'
Замена
M. Fillo
️️️️
Д. Бухта
83'
ГОЛ! 3:2!
T. Zajic
Пас отдал
Д. Бухта
82'
Желтая карточка
A.
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Бухта
Пас отдал
Ф. Калоц
72'
66'
Замена
S. Dostal
️️️️
M. Rakovan
Замена
A.
️️️️
Й. Сор
65'
59'
Желтая карточка
P. Buchta
54'
ГОЛ! 1:2!
M. Hlinka
52'
ГОЛ! 1:1!
P. Martinez
46'
Замена
Л. Джаво
️️️️
Y. Drame
Желтая карточка
Ф. Калоц
40'
ГОЛ! 1:0!
T. Zajic
Пас отдал
Д. Бухта
33'
Желтая карточка
Я. Покорны
23'
19'
Желтая карточка
Т. Пожнар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
8
Daniel Tetour
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Баник
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
7
Azevedo
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
9
Daniel Smiga
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
4-3-1-3
25
38
Покорны
94
Стронати
2
Ндефе
19
Бухта
26
Калоц
11
Кузманович
11
Сор
0
21
8
3-2-2-4
16
26
Прохазка
3
19
Враштил
88
18
Чедидла
0
88
Пожнар
15
Фантис
1
27
11
Кузманович
95
Хользер
95
Хользер
11
Кузманович
11
Сор
7
7
11
Сор
19
Бухта
0
0
19
Бухта
21
27
Шашинка
27
Шашинка
21
1
17
17
1
27
44
Джаво
44
Джаво
27
Остались в запасе
Баник
Фастав
9
Daniel Smiga
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
28
Jakub Kolar
ЦФ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
9
Daniel Smiga
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
28
Jakub Kolar
ЦФ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Баник - Фастав
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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