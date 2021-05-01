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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Млада Болеслав
Словацко - Млада Болеслав: обзор матча 01 мая 2021
Словацко
01.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Млада Болеслав
24'
В. Дрчал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Млада Болеслав
Желтая карточка
М. Кохут
89'
Желтая карточка
Р. Сисилия
84'
83'
Замена
J. Skalák
️️️️
Т. Ладра
Замена
М. Кохут
️️️️
Л. Садилек
82'
69'
Желтая карточка
D. Simek
65'
Замена
И. Клима
️️️️
В. Дрчал
64'
Желтая карточка
В. Дрчал
Замена
J. Navratil
️️️️
М. Петржела
62'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
В. Юрецка
62'
49'
Замена
Л. Будински
️️️️
М. Матейовски
Замена
М. Томич
️️️️
П. Шимко
46'
Желтая карточка
М. Хавлик
42'
41'
Желтая карточка
М. Матейовски
Желтая карточка
J. Divisek
39'
34'
Желтая карточка
Т. Ладра
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Дрчал
Пас отдал
М. Матейовски
Замена
J. Divisek
️️️️
П. Рейнберк
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
27
Михал Томич
ПЗ
0
J. Divisek
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Млада Болеслав
5
Алексей Татаев
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
3-5-3
6
Хофманн
3
Кадлец
4
Шимко
28
Даничек
20
Хавлик
11
Петржела
23
Рейнберк
18
Садилек
15
Юрецка
9
Климент
91
3-4-3
33
39
Клима
14
Ржезник
28
8
Матейовски
23
Дудера
17
Жмрхаль
11
Данчак
0
18
Ладра
17
Дрчал
15
Юрецка
22
Сисилия
22
Сисилия
15
Юрецка
4
Шимко
27
Томич
27
Томич
4
Шимко
23
Рейнберк
0
0
23
Рейнберк
18
Садилек
21
Кохут
21
Кохут
18
Садилек
11
Петржела
30
30
11
Петржела
8
Матейовски
32
Будински
32
Будински
8
Матейовски
18
Ладра
9
9
18
Ладра
17
Дрчал
23
Клима
23
Клима
17
Дрчал
Остались в запасе
Словацко
Млада Болеслав
25
Vit Nemrava
ВР
37
Даниэль Маречек
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
99
Petr Mikulec
ЦФ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
25
Vit Nemrava
ВР
37
Даниэль Маречек
ЦП
Остались в запасе
99
Petr Mikulec
ЦФ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Словацко - Млада Болеслав
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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