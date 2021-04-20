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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Млада Болеслав
Баник - Млада Болеслав: обзор матча 20 апреля 2021
Баник
20.04.2021, вторник, 16:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
66'
A. (П)
10'
И. Клима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Млада Болеслав
Замена
Я. Покорны
️️️️
A.
87'
Замена
M. Fillo
️️️️
А. Янош
87'
76'
Замена
М. Матейовски
️️️️
Л. Будински
76'
Замена
J. Skalák
️️️️
Т. Ладра
Замена
Д. Бухта
️️️️
Д. Ндефе
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A.
66'
64'
Желтая карточка
Л. Такакш
61'
Замена
В. Дрчал
️️️️
И. Клима
Замена
️️️️
Н. Кузманович
56'
Замена
О. Шашинка
️️️️
T. Zajic
56'
30'
Желтая карточка
Т. Малински
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Клима
Пас отдал
Л. Такакш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
7
Azevedo
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
8
Daniel Tetour
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Млада Болеслав
39
Антонин Крапка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
3-2-4-2
2
Ндефе
25
94
Стронати
23
Свозил
21
Санне
7
8
Янош
26
Калоц
11
Кузманович
21
0
2-4-4
33
22
Такакш
39
Клима
17
Жмрхаль
32
Будински
23
Дудера
11
Данчак
23
Клима
18
Ладра
26
Малински
27
7
38
Покорны
38
Покорны
7
2
Ндефе
19
Бухта
19
Бухта
2
Ндефе
8
Янош
0
0
8
Янош
21
27
Шашинка
27
Шашинка
21
32
Будински
8
Матейовски
8
Матейовски
32
Будински
18
Ладра
9
9
18
Ладра
23
Клима
17
Дрчал
17
Дрчал
23
Клима
Остались в запасе
Баник
Млада Болеслав
11
Йира Сор
ПВ
8
Daniel Tetour
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
99
Petr Mikulec
ЦФ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
11
Йира Сор
ПВ
8
Daniel Tetour
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
99
Petr Mikulec
ЦФ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Баник - Млада Болеслав
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Местски
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