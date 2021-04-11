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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Млада Болеслав
Теплице - Млада Болеслав: обзор матча 11 апреля 2021
Теплице
11.04.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Млада Болеслав
19'
P. Zitny
24'
Я. Жмрхаль
48'
И. Клима
85'
M. Skoda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Млада Болеслав
90'
+2
Замена
Л. Будински
️️️️
М. Матейовски
89'
Желтая карточка
M. Skoda
85'
ГОЛ! 1:3!
M. Skoda
Пас отдал
Я. Жмрхаль
82'
Замена
J. Skalák
️️️️
Т. Ладра
Замена
M. Radosta
️️️️
P. Moulis
80'
76'
Замена
В. Дрчал
️️️️
И. Клима
Замена
Я. Фортельный
️️️️
Д. Трубац
75'
Желтая карточка
R. Droehnle
61'
48'
ГОЛ! 1:2!
И. Клима
Пас отдал
Т. Ладра
24'
ГОЛ! 1:1!
Я. Жмрхаль
ГОЛ! 1:0!
P. Zitny
Пас отдал
L. Kodad
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Млада Болеслав
14
Радим Ржезник
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
3-3-5
32
Габриэль
0
22
27
Трубац
0
29
4
77
Вукадинович
10
3
21
2-4-4
33
39
Клима
22
Такакш
8
Матейовски
17
Жмрхаль
23
Дудера
11
Данчак
18
Ладра
0
23
Клима
27
27
Трубац
8
Фортельный
8
Фортельный
27
Трубац
10
35
35
10
8
Матейовски
32
Будински
32
Будински
8
Матейовски
18
Ладра
9
9
18
Ладра
23
Клима
17
Дрчал
17
Дрчал
23
Клима
Остались в запасе
Теплице
Млада Болеслав
0
Daniel Kovac
ЦФ
0
A. Ljevakovic
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
99
Petr Mikulec
ЦФ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
0
Daniel Kovac
ЦФ
0
A. Ljevakovic
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Остались в запасе
99
Petr Mikulec
ЦФ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Теплице - Млада Болеслав
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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