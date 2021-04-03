Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Баник
Слован - Баник: обзор матча 03 апреля 2021
Слован
03.04.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Баник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Баник
Замена
М. Фукала
️️️️
Д. Москера
85'
Желтая карточка
Я. Микула
80'
79'
Замена
О. Шашинка
️️️️
T. Zajic
71'
Замена
Д. Хользер
️️️️
M. Fillo
Желтая карточка
О. Карафиат
69'
Замена
J. Necas
️️️️
Я. Пешек
69'
Желтая карточка
И. Рондич
57'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Рабушич
55'
Замена
М. Садилек
️️️️
К. Мара
46'
Желтая карточка
Я. Югаш
40'
40'
Желтая карточка
M. Fillo
Желтая карточка
К. Мара
39'
39'
Пенальти не реализован!
П. Стронати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
23
Камсо Мара
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
1
Viktor Budinský
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
4-3-1-2
34
Кноблох
37
Пурзитидис
25
Югаш
44
Карафиат
3
Микула
23
Мара
10
Пешек
3
Косцельник
8
Москера
7
Рабушич
23
4-4-3
25
23
Свозил
94
Стронати
2
Ндефе
26
Калоц
8
Янош
32
Юрошка
0
21
0
8
8
Москера
22
Фукала
22
Фукала
8
Москера
23
Мара
23
Садилек
23
Садилек
23
Мара
7
Рабушич
15
Рондич
15
Рондич
7
Рабушич
10
Пешек
0
0
10
Пешек
0
95
Хользер
95
Хользер
0
11
Кузманович
11
Кузманович
21
27
Шашинка
27
Шашинка
21
Остались в запасе
Слован
Баник
37
Матей Халуш
ЦЗ
1
Филип Нгуйен
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
11
Йира Сор
ПВ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
37
Матей Халуш
ЦЗ
1
Филип Нгуйен
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
Остались в запасе
11
Йира Сор
ПВ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Слован - Баник
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
У Нисы
Новости команд
Все
Слован
Баник
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+