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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Баник
Словацко - Баник: обзор матча 21 марта 2021
Словацко
21.03.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Баник
20'
В. Даничек (П)
26'
М. Кохут
54'
П. Шимко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Баник
Желтая карточка
В. Юрецка
89'
Желтая карточка
Р. Сисилия
88'
88'
Замена
Я. Свозил
️️️️
M. Fillo
Желтая карточка
J. Navratil
86'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
Я. Климент
81'
Замена
П. Рейнберк
️️️️
Я. Калабишка
81'
73'
Замена
Й. Сор
️️️️
Д. Ндефе
Замена
Л. Садилек
️️️️
М. Кохут
72'
Замена
В. Юрецка
️️️️
М. Петржела
57'
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
П. Шимко
46'
Замена
T. Zajic
️️️️
Н. Кузманович
46'
Замена
J. Fleisman
️️️️
Д. Хользер
45'
+3
Желтая карточка
Д. Ндефе
Желтая карточка
Я. Климент
44'
Желтая карточка
J. Divisek
37'
26'
Желтая карточка
Я. Юрошка
ГОЛ! 2:0!
М. Кохут
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Даничек
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Баник
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Словацко
28
Филип Кубала
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
4
J. Srubek
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
19
Давид Бухта
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
1
Radovan Murin
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
2-5-2-1
25
4
Шимко
6
Хофманн
0
28
Даничек
21
Кохут
20
Хавлик
11
Петржела
30
91
Калабишка
9
Климент
4-4-3
2
Ндефе
38
Покорны
95
Хользер
94
Стронати
11
Кузманович
8
Янош
32
Юрошка
0
27
Шашинка
0
8
9
Климент
22
Сисилия
22
Сисилия
9
Климент
91
Калабишка
23
Рейнберк
23
Рейнберк
91
Калабишка
21
Кохут
18
Садилек
18
Садилек
21
Кохут
11
Петржела
15
Юрецка
15
Юрецка
11
Петржела
2
Ндефе
11
Сор
11
Сор
2
Ндефе
95
Хользер
25
25
95
Хользер
0
23
Свозил
23
Свозил
0
11
Кузманович
21
21
11
Кузманович
Остались в запасе
Словацко
Баник
4
J. Srubek
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
1
Radovan Murin
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
19
Давид Бухта
ЦП
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
4
J. Srubek
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦП
Остались в запасе
1
Radovan Murin
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
19
Давид Бухта
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Словацко - Баник
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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