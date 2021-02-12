Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Теплице
Словацко - Теплице: обзор матча 12 февраля 2021
Словацко
12.02.2021, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Теплице
4'
Я. Калабишка
89'
В. Юрецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Теплице
Желтая карточка
Р. Сисилия
90'
+1
Замена
J. Divisek
️️️️
J. Navratil
90'
ГОЛ! 2:0!
В. Юрецка
89'
87'
Красная карточка
R. Droehnle
Замена
Р. Сисилия
️️️️
Я. Климент
83'
Замена
П. Шимко
️️️️
Л. Садилек
83'
77'
Замена
M. Radosta
️️️️
Я. Фортельный
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Петржела
74'
71'
Замена
M. Macej
️️️️
J. Mareš
69'
Желтая карточка
T. Kucera
60'
Замена
T. Kucera
️️️️
Р. Юкл
Желтая карточка
В. Юрецка
52'
Замена
В. Юрецка
️️️️
Ф. Кубала
46'
Желтая карточка
П. Рейнберк
45'
+1
42'
Желтая карточка
J. Mareš
ГОЛ! 1:0!
Я. Калабишка
Пас отдал
Я. Климент
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Теплице
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
0
M. Macej
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
2-5-2-1
25
3
Кадлец
6
Хофманн
11
Петржела
23
Рейнберк
30
91
Калабишка
18
Садилек
20
Хавлик
28
Кубала
9
Климент
3-3-5
8
Хайденрайх
3
17
19
Юкл
29
27
Трубац
21
10
11
8
Фортельный
4
9
Климент
22
Сисилия
22
Сисилия
9
Климент
18
Садилек
4
Шимко
4
Шимко
18
Садилек
30
0
0
30
11
Петржела
21
Кохут
21
Кохут
11
Петржела
28
Кубала
15
Юрецка
15
Юрецка
28
Кубала
11
0
0
11
8
Фортельный
35
35
8
Фортельный
19
Юкл
0
0
19
Юкл
Остались в запасе
Словацко
Теплице
24
Jakub Rezek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
24
Jakub Rezek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Словацко - Теплице
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
Новости команд
Все
Словацко
Теплице
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+