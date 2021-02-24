Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Млада Болеслав
Фастав - Млада Болеслав: обзор матча 24 февраля 2021
Фастав
24.02.2021, среда, 18:00
Чехия. Синот Лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
51'
Т. Пожнар
78'
Y. Drame
90+2'
Л. Такакш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Млада Болеслав
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Л. Такакш
Пас отдал
Т. Малински
Замена
Л. Враштил
️️️️
Т. Пожнар
89'
88'
Желтая карточка
D. Simek
84'
Желтая карточка
D. Masek
Замена
P. Jiráček
️️️️
Р. Поточны
82'
81'
Замена
В. Дрчал
️️️️
M. Skoda
ГОЛ! 2:0!
Y. Drame
Пас отдал
А. Фантис
78'
76'
Замена
D. Masek
️️️️
Т. Ладра
76'
Замена
Я. Фулнек
️️️️
Я. Жмрхаль
Замена
В. Чантуришвили
️️️️
Я. Янецки
73'
55'
Замена
Т. Малински
️️️️
J. Skalák
ГОЛ! 1:0!
Т. Пожнар
51'
Желтая карточка
D. Simersky
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
3
Petr Buchta
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Млада Болеслав
39
Антонин Крапка
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
77
David Pech
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
4-2-5
3
2
26
Прохазка
88
68
Янецки
44
Конде
27
88
Пожнар
91
Поточны
15
Фантис
17
3-4-4
39
Крапка
28
22
Такакш
23
Дудера
9
17
Жмрхаль
11
Данчак
21
0
18
Ладра
27
88
Пожнар
19
Враштил
19
Враштил
88
Пожнар
68
Янецки
7
Чантуришвили
7
Чантуришвили
68
Янецки
91
Поточны
8
8
91
Поточны
17
Жмрхаль
22
Фулнек
22
Фулнек
17
Жмрхаль
18
Ладра
6
6
18
Ладра
9
26
Малински
26
Малински
9
0
17
Дрчал
17
Дрчал
0
Остались в запасе
Фастав
Млада Болеслав
16
R. Matejov
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
77
David Pech
ЦФ
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
16
R. Matejov
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Остались в запасе
77
David Pech
ЦФ
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Фастав - Млада Болеслав
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
Все
Фастав
Млада Болеслав
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+