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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Фастав
Слован - Фастав: обзор матча 17 февраля 2021
Слован
17.02.2021, среда, 16:00
Чехия. Синот Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Фастав
69'
И. Рондич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Фастав
90'
+1
Желтая карточка
В. Прохазка
90'
Желтая карточка
Я. Янецки
Замена
Я. Сулц
️️️️
Я. Пешек
88'
87'
Замена
P. Martinez
️️️️
M. Hlinka
87'
Замена
Y. Drame
️️️️
Р. Поточны
86'
Пенальти не реализован!
Т. Пожнар
Желтая карточка
Д. Москера
85'
76'
Замена
R. Matejov
️️️️
Д. Яношек
ГОЛ! 1:0!
И. Рондич
Пас отдал
Д. Москера
69'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
О. Карафиат
68'
Замена
М. Кноблох
️️️️
Ф. Нгуйен
68'
Желтая карточка
О. Карафиат
64'
63'
Замена
Я. Янецки
️️️️
Л. Джаво
62'
Желтая карточка
Р. Поточны
Замена
И. Рондич
️️️️
M. Faško
58'
Желтая карточка
M. Faško
57'
Желтая карточка
М. Садилек
53'
Замена
М. Садилек
️️️️
К. Мара
46'
15'
Желтая карточка
Л. Джаво
Желтая карточка
К. Мара
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
22
Ян Сулц
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
4-3-1-2
1
Нгуйен
37
Халуш
25
Югаш
3
Микула
44
Карафиат
10
Пешек
23
Мара
3
Косцельник
8
Москера
7
Рабушич
23
4-2-5
26
Прохазка
88
3
2
39
Яношек
44
Конде
17
44
Джаво
91
Поточны
15
Фантис
88
Пожнар
44
Карафиат
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
44
Карафиат
10
Пешек
22
Сулц
22
Сулц
10
Пешек
1
Нгуйен
34
Кноблох
34
Кноблох
1
Нгуйен
23
Мара
23
Садилек
23
Садилек
23
Мара
23
15
Рондич
15
Рондич
23
91
Поточны
27
27
91
Поточны
39
Яношек
16
16
39
Яношек
44
Джаво
68
Янецки
68
Янецки
44
Джаво
88
0
0
88
Остались в запасе
Слован
Фастав
22
Михал Фукала
ЦЗ
0
J. Necas
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
22
Михал Фукала
ЦЗ
0
J. Necas
ЦФ
Остались в запасе
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Слован - Фастав
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
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1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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