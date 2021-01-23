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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Баник
Фастав - Баник: обзор матча 23 января 2021
Фастав
23.01.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Баник
44'
Т. Пожнар (П)
24'
P. Buchta (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Баник
Замена
D. Simersky
️️️️
Я. Янецки
90'
Замена
P. Jiráček
️️️️
Т. Пожнар
87'
75'
Замена
T. Zajic
️️️️
Р. Поточны
Замена
Y. Drame
️️️️
Л. Джаво
73'
64'
Замена
А. Янош
️️️️
Ф. Калоц
47'
Желтая карточка
J. Fleisman
46'
Замена
Д. Ндефе
️️️️
Д. Бухта
46'
Замена
A.
️️️️
Х. Мена
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Пожнар
44'
Желтая карточка
J. Kolar
37'
32'
Желтая карточка
Д. Бухта
24'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
P. Buchta
Желтая карточка
Т. Пожнар
12'
5'
Желтая карточка
Р. Поточны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Баник
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
3-3-5
19
Враштил
3
88
68
Янецки
44
Конде
18
Чедидла
17
88
Пожнар
44
Джаво
15
Фантис
28
3-5-3
94
Стронати
23
Свозил
25
0
9
Мена
11
Кузманович
26
Калоц
19
Бухта
0
91
Поточны
8
44
Джаво
27
27
44
Джаво
68
Янецки
2
2
68
Янецки
88
Пожнар
8
8
88
Пожнар
19
Бухта
2
Ндефе
2
Ндефе
19
Бухта
9
Мена
7
7
9
Мена
26
Калоц
8
Янош
8
Янош
26
Калоц
91
Поточны
21
21
91
Поточны
Остались в запасе
Фастав
Баник
0
P. Martinez
ЦП
18
Martins Toutou
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
0
P. Martinez
ЦП
18
Martins Toutou
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Остались в запасе
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Фастав - Баник
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Летна
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Фастав
Баник
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