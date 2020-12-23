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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Словацко
Млада Болеслав - Словацко: обзор матча 23 декабря 2020
Млада Болеслав
23.12.2020, среда, 17:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Словацко
20'
И. Клима
86'
M. Skoda
34'
Я. Климент
75'
В. Юрецка
80'
В. Даничек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Словацко
ГОЛ! 2:3!
M. Skoda
Пас отдал
Л. Будински
86'
81'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
М. Кохут
81'
Замена
J. Srubek
️️️️
J. Navratil
80'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
В. Даничек
Замена
M. Skoda
️️️️
M. Graiciar
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
В. Юрецка
Пас отдал
Л. Садилек
73'
Желтая карточка
М. Томич
Желтая карточка
M. Túlio
71'
Замена
Д. Яношек
️️️️
И. Клима
70'
Замена
В. Дрчал
️️️️
П. Мареш
70'
70'
Замена
М. Томич
️️️️
Я. Климент
62'
Замена
В. Юрецка
️️️️
М. Петржела
62'
Замена
П. Рейнберк
️️️️
П. Шимко
Желтая карточка
И. Клима
61'
Желтая карточка
Р. Мазань
42'
34'
ГОЛ! 1:1!
Я. Климент
Пас отдал
М. Хавлик
ГОЛ! 1:0!
И. Клима
Пас отдал
Л. Будински
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
5
Алексей Татаев
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
6
Martin Graiciar
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Словацко
27
Михал Томич
ПЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
3-2-2-3
39
Крапка
25
Мареш
27
Мазань
12
28
22
Фулнек
32
Будински
6
23
Клима
99
3-5-1-1
25
3
Кадлец
4
Шимко
6
Хофманн
20
Хавлик
18
Садилек
30
21
Кохут
11
Петржела
28
Даничек
9
Климент
23
Клима
39
Яношек
39
Яношек
23
Клима
25
Мареш
17
Дрчал
17
Дрчал
25
Мареш
6
0
0
6
30
4
4
30
9
Климент
27
Томич
27
Томич
9
Климент
21
Кохут
28
Кубала
28
Кубала
21
Кохут
4
Шимко
23
Рейнберк
23
Рейнберк
4
Шимко
11
Петржела
15
Юрецка
15
Юрецка
11
Петржела
Остались в запасе
Млада Болеслав
Словацко
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
91
Pavol Bajza
ЦФ
18
P. Hellebrand
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
18
P. Hellebrand
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Млада Болеслав - Словацко
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
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