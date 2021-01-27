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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Слован
Баник - Слован: обзор матча 27 января 2021
Баник
27.01.2021, среда, 18:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Слован
5'
T. Zajic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Слован
Желтая карточка
Ф. Калоц
90'
+6
Желтая карточка
Н. Кузманович
90'
+5
90'
+4
Вторая желтая
Д. Москера
90'
+4
Желтая карточка
Д. Москера
Замена
Я. Покорны
️️️️
Н. Кузманович
90'
+3
Замена
Р. Поточны
️️️️
Д. Хользер
84'
74'
Замена
M. Faško
️️️️
О. Карафиат
Замена
Д. Ндефе
️️️️
A.
70'
Замена
️️️️
T. Zajic
70'
Желтая карточка
J. Fleisman
69'
59'
Замена
К. Мара
️️️️
М. Пурзитидис
59'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Рабушич
58'
Желтая карточка
М. Пурзитидис
40'
Желтая карточка
О. Карафиат
15'
Желтая карточка
М. Рабушич
ГОЛ! 1:0!
T. Zajic
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
7
Azevedo
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
7
Jakub Šašinka
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
22
Ян Сулц
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
4-4-3
25
94
Стронати
95
Хользер
23
Свозил
8
Янош
0
7
11
Кузманович
0
21
8
3-2-3-1-1
34
Кноблох
3
Микула
44
Карафиат
25
Югаш
37
Халуш
37
Пурзитидис
3
Косцельник
23
Садилек
10
Пешек
8
Москера
7
Рабушич
7
2
Ндефе
2
Ндефе
7
11
Кузманович
38
Покорны
38
Покорны
11
Кузманович
26
Калоц
26
Калоц
95
Хользер
91
Поточны
91
Поточны
95
Хользер
44
Карафиат
23
23
44
Карафиат
37
Пурзитидис
23
Мара
23
Мара
37
Пурзитидис
7
Рабушич
15
Рондич
15
Рондич
7
Рабушич
Остались в запасе
Баник
Слован
9
Хосе Мена
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
7
Jakub Šašinka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
22
Ян Сулц
ЦП
1
Филип Нгуйен
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
9
Хосе Мена
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
7
Jakub Šašinka
ЦФ
Остались в запасе
22
Ян Сулц
ЦП
1
Филип Нгуйен
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Баник - Слован
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Баник
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Славия
- : -
29.11.2026
Баник
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1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Местски
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