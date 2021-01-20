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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Словацко
Баник - Словацко: обзор матча 20 января 2021
Баник
20.01.2021, среда, 18:00
Чехия. Синот Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Словацко
90+1'
Р. Поточны
53'
Я. Климент (П)
61'
J. Navratil
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Словацко
ГОЛ! 1:2!
Р. Поточны
Пас отдал
А. Янош
90'
+1
89'
Замена
J. Rezek
️️️️
J. Navratil
89'
Замена
J. Srubek
️️️️
В. Юрецка
Желтая карточка
J. Fleisman
79'
78'
Желтая карточка
Я. Калабишка
77'
Замена
П. Рейнберк
️️️️
Я. Климент
Замена
Х. Мена
️️️️
A.
72'
67'
Замена
М. Кохут
️️️️
Ф. Кубала
Замена
Д. Бухта
️️️️
Д. Хользер
66'
61'
ГОЛ! 0:2!
J. Navratil
Замена
Р. Поточны
️️️️
T. Zajic
56'
Замена
M. Fillo
️️️️
Д. Ндефе
56'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Ф. Калоц
56'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Климент
Желтая карточка
Я. Покорны
50'
50'
Желтая карточка
С. Хофманн
40'
Желтая карточка
М. Хавлик
Желтая карточка
А. Янош
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Словацко
0
J. Divisek
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
3-2-3-3
94
Стронати
38
Покорны
95
Хользер
25
2
Ндефе
7
26
Калоц
8
Янош
0
21
8
3-5-2
25
3
Кадлец
6
Хофманн
4
Шимко
20
Хавлик
18
Садилек
28
Кубала
91
Калабишка
30
15
Юрецка
9
Климент
95
Хользер
19
Бухта
19
Бухта
95
Хользер
2
Ндефе
0
0
2
Ндефе
26
Калоц
11
Кузманович
11
Кузманович
26
Калоц
7
9
Мена
9
Мена
7
21
91
Поточны
91
Поточны
21
15
Юрецка
4
4
15
Юрецка
30
24
24
30
28
Кубала
21
Кохут
21
Кохут
28
Кубала
9
Климент
23
Рейнберк
23
Рейнберк
9
Климент
Остались в запасе
Баник
Словацко
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
J. Divisek
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
J. Divisek
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Баник - Словацко
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Местски
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