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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Словацко
Фастав - Словацко: обзор матча 22 августа 2020
Фастав
22.08.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Словацко
47'
Т. Пожнар (П)
63'
J. Navratil
77'
В. Даничек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Словацко
90'
+3
Замена
П. Шимко
️️️️
J. Navratil
90'
+3
Замена
Я. Климент
️️️️
Р. Сисилия
90'
Замена
М. Кохут
️️️️
Л. Садилек
85'
Желтая карточка
V. Nemrava
Замена
P. Martinez
️️️️
M. Hlinka
81'
Желтая карточка
P. Jiráček
77'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Даничек
Замена
В. Прохазка
️️️️
Я. Янецки
74'
72'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Петржела
Желтая карточка
M. Hlinka
71'
Замена
️️️️
R. Matejov
66'
63'
ГОЛ! 1:1!
J. Navratil
Пас отдал
Л. Садилек
62'
Желтая карточка
В. Даничек
56'
Желтая карточка
J. Divisek
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Пожнар
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
17
Stanislav Dostal
ВР
3
Petr Buchta
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
4-5-1
17
3
2
88
16
8
44
Конде
18
Чедидла
7
Чантуришвили
68
Янецки
88
Пожнар
2-5-2-1
25
3
Кадлец
6
Хофманн
30
0
18
Садилек
23
Рейнберк
20
Хавлик
28
Даничек
11
Петржела
22
Сисилия
68
Янецки
26
Прохазка
26
Прохазка
68
Янецки
88
0
0
88
22
Сисилия
9
Климент
9
Климент
22
Сисилия
30
4
Шимко
4
Шимко
30
18
Садилек
21
Кохут
21
Кохут
18
Садилек
11
Петржела
91
Калабишка
91
Калабишка
11
Петржела
Остались в запасе
Фастав
Словацко
1
Matej Rakovan
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
28
Филип Кубала
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
1
Matej Rakovan
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Остались в запасе
28
Филип Кубала
ЦП
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Фастав - Словацко
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
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Фастав
Словацко
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2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
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