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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Ольборг
Вайле - Ольборг: обзор матча 14 марта 2021
Вайле
14.03.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Ольборг
12'
Т. ван Верт
55'
Я. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Ольборг
88'
Желтая карточка
R.
84'
Замена
Т. Прица
️️️️
И. Фоссум
84'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
П. Феррейра
77'
Замена
R.
️️️️
Т. ван Верт
76'
Желтая карточка
М. Самуэльсен
Замена
Г. Онугха
️️️️
В. Фагир
72'
69'
Замена
М. Кристенсен
️️️️
М. Хойхольт
69'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
К. Куск
Замена
J. Schoop
️️️️
L. Hetemi
61'
55'
ГОЛ! 0:2!
Я. Нильсен
Пас отдал
К. Паллесен
34'
Желтая карточка
М. Росс
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. ван Верт
Пас отдал
К. Паллесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Вайле
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
22
Уго Экитике
ПВ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Ольборг
26
Магнус Кристенсен
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
3-2-3-2
30
Брунст
20
Колингер
3
Давидсен
40
Ояла
4
Энгель
14
Мельгор
6
Эзатолахи
0
20
Рамадани
19
Фагир
34
4-1-3-3
2
Паллесен
2
Росс
3
Нильсен
4
Гранли
6
Феррейра
6
Хойхольт
14
Самуэльсен
8
Фоссум
9
ван Верт
7
Куск
35
Ринне
34
20
20
34
19
Фагир
7
Онугха
7
Онугха
19
Фагир
9
ван Верт
10
10
9
ван Верт
8
Фоссум
22
Прица
22
Прица
8
Фоссум
6
Хойхольт
26
Кристенсен
26
Кристенсен
6
Хойхольт
6
Феррейра
7
Хильемарк
7
Хильемарк
6
Феррейра
7
Куск
10
Берстинг
10
Берстинг
7
Куск
Остались в запасе
Вайле
Ольборг
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
22
Уго Экитике
ПВ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
22
Уго Экитике
ПВ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
Остались в запасе
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Вайле - Ольборг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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Вайле
Ольборг
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2025.06.12 12:14
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2025.05.27 11:05
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2025.04.19 17:06
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