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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Вайле
Копенгаген - Вайле: обзор матча 03 марта 2021
Копенгаген
03.03.2021, среда, 22:00
Дания. Суперлига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Вайле
28'
Занка
86'
М. Дарами
67'
Ю. Рамадани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Вайле
89'
Замена
D. Kovačić
️️️️
Ю. Рамадани
ГОЛ! 2:1!
М. Дарами
Пас отдал
Й. Стаге
86'
Замена
М. Дарами
️️️️
В. Фишер
71'
67'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Рамадани
Пас отдал
Ю. Ояла
66'
Замена
Г. Онугха
️️️️
В. Фагир
Замена
М. Бунду
️️️️
П. Бьель
62'
Замена
Й. Стаге
️️️️
Л. Лерагер
62'
60'
Замена
K. Yamga
️️️️
L. Hetemi
51'
Желтая карточка
Д. Колингер
46'
Замена
А. Соуза
️️️️
Л. Энгель
37'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
ГОЛ! 1:0!
Занка
Пас отдал
В. Фишер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Вайле
0
K. Yamga
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
4-2-1-3
1
Юнссон
2
Бартолец
25
Нельссон
20
Бойлесен
25
Занка
21
Лерагер
6
Зека
16
Бьель
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
3-2-2-3
30
Брунст
3
Давидсен
20
Колингер
40
Ояла
14
Мельгор
4
Энгель
6
Эзатолахи
20
Рамадани
34
19
Фагир
19
7
Фишер
9
Дарами
9
Дарами
7
Фишер
21
Лерагер
6
Стаге
6
Стаге
21
Лерагер
16
Бьель
7
Бунду
7
Бунду
16
Бьель
20
Рамадани
4
4
20
Рамадани
4
Энгель
10
Соуза
10
Соуза
4
Энгель
34
0
0
34
19
Фагир
7
Онугха
7
Онугха
19
Фагир
Остались в запасе
Копенгаген
Вайле
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
21
Indy Groothuizen
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Копенгаген - Вайле
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
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