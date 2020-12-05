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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Мидтьюлланд
Вайле - Мидтьюлланд: обзор матча 05 декабря 2020
Вайле
05.12.2020, суббота, 18:00
Дания. Суперлига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
45+2'
Э. Святченко
67'
А. Шольц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Мидтьюлланд
89'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Эвандер
89'
Замена
Л. Вибе
️️️️
М. Андерсон
Замена
L. Henrique
️️️️
В. Фагир
86'
Желтая карточка
L. Jensen
81'
Замена
L. Jensen
️️️️
Ю. Рамадани
77'
Замена
L. Montano
️️️️
A. Mucolli
77'
Желтая карточка
Т. Мельгор
71'
69'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
С. Каба
67'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Шольц
Замена
L. Hetemi
️️️️
С. Эзатолахи
52'
47'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
А. Мабиль
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Э. Святченко
Пас отдал
Эвандер
15'
Желтая карточка
Паулиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Diego Montiel
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
19
Luís Henrique
ЦФ
30
Matthew Briggs
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
14
Leonel Montano
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Оливер Оттесен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
2-1-2-5
37
Милошевич
14
Мельгор
18
Амундсен
6
Эзатолахи
20
Рамадани
15
19
Фагир
19
20
21
4-4-1-1
1
Хансен
24
Шольц
28
Святченко
27
Коолс
29
Паулиньо
11
Мабиль
16
Ониика
10
Эвандер
23
Андерсон
10
Дрейер
9
Каба
19
Фагир
19
19
19
Фагир
6
Эзатолахи
34
34
6
Эзатолахи
20
Рамадани
17
17
20
Рамадани
19
14
14
19
9
Каба
11
Исаксен
11
Исаксен
9
Каба
11
Мабиль
16
Пфайффер
16
Пфайффер
11
Мабиль
10
Эвандер
24
Мадсен
24
Мадсен
10
Эвандер
23
Андерсон
26
Вибе
26
Вибе
23
Андерсон
Остались в запасе
Вайле
Мидтьюлланд
30
Александер Брунст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
30
Matthew Briggs
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
30
Оливер Оттесен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
30
Matthew Briggs
ЦФ
Остались в запасе
30
Оливер Оттесен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Вайле - Мидтьюлланд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
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