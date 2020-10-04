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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Вайле
Оденсе - Вайле: обзор матча 04 октября 2020
Оденсе
04.10.2020, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Вайле
87'
M. Greve
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Вайле
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
O. Lund
90'
87'
ГОЛ! 0:1!
M. Greve
Пас отдал
D. Montiel
86'
Желтая карточка
А. Милошевич
84'
Желтая карточка
L. Henrique
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Э. Сабби
84'
77'
Замена
D. Montiel
️️️️
Ю. Рамадани
76'
Замена
L. Henrique
️️️️
А. Соуза
72'
Желтая карточка
J. Schoop
65'
Замена
А. Милошевич
️️️️
Ю. Ояла
45'
+3
Желтая карточка
Ю. Ояла
31'
Желтая карточка
Р. Двамена
Красная карточка
И. Жебали
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Вайле
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
14
Thomas Gundelund Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
4
Ryan Laursen
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
4
M. Lund
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
4-5-1
53
Кристенсен
2
3
3
6
Тверсков
18
23
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Опондо
11
Жебали
1-1-2-1-5
40
Ояла
18
Амундсен
6
Эзатолахи
20
Рамадани
10
Соуза
7
Двамена
14
15
20
19
11
Сабби
21
Трандарсон
21
Трандарсон
11
Сабби
2
26
26
2
40
Ояла
37
Милошевич
37
Милошевич
40
Ояла
10
Соуза
19
19
10
Соуза
20
Рамадани
10
10
20
Рамадани
Остались в запасе
Оденсе
Вайле
4
M. Lund
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
30
Mande Sayouba
ВР
4
Ryan Laursen
ЦЗ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
30
Александер Брунст
ВР
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
4
M. Lund
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
30
Mande Sayouba
ВР
4
Ryan Laursen
ЦЗ
9
Max Fenger
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Оденсе - Вайле
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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Оденсе
Вайле
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