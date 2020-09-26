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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Рандерс
Мидтьюлланд - Рандерс: обзор матча 26 сентября 2020
Мидтьюлланд
26.09.2020, суббота, 18:00
Дания. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Рандерс
6'
Б. Краев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Рандерс
85'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Ф. Лауэнборг
85'
Замена
М. Эго
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
Замена
Г. Исаксен
️️️️
П. Систо
82'
Замена
Эвандер
️️️️
А. Мабиль
82'
77'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
М. Греве
77'
Замена
Б. Копплин
️️️️
Й. Лауридсен
Замена
Л. Вибе
️️️️
Ж. Брумадо
74'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Ф. Ониика
61'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Д. Андерссон
61'
52'
Замена
M. Nielsen
️️️️
С. Пизингер
Желтая карточка
Ж. Брумадо
50'
38'
Желтая карточка
Ф. Лауэнборг
29'
Желтая карточка
С. Гравес
Желтая карточка
Ф. Ониика
22'
ГОЛ! 1:0!
Б. Краев
Пас отдал
Н. Дир
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
10
Эвандер
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
3-5-1-1
1
Хансен
44
Дир
28
Святченко
2
Андерссон
11
Мабиль
23
Андерсон
23
Краев
77
Систо
16
Ониика
4
Джеймс
74
Брумадо
3-5-3
8
Пизингер
28
Гравес
17
Лауридсен
7
Каллесе
28
Ремер
14
Лауэнборг
17
Греве
10
Хаммершой-Мистрати
17
Риис
45
Камара
30
Карльгрен
77
Систо
11
Исаксен
11
Исаксен
77
Систо
2
Андерссон
27
Коолс
27
Коолс
2
Андерссон
11
Мабиль
10
Эвандер
10
Эвандер
11
Мабиль
74
Брумадо
26
Вибе
26
Вибе
74
Брумадо
16
Ониика
24
Мадсен
24
Мадсен
16
Ониика
8
Пизингер
0
0
8
Пизингер
17
Лауридсен
15
Копплин
15
Копплин
17
Лауридсен
14
Лауэнборг
24
Кеинде
24
Кеинде
14
Лауэнборг
17
Греве
20
Клюснер
20
Клюснер
17
Греве
10
Хаммершой-Мистрати
45
Эго
45
Эго
10
Хаммершой-Мистрати
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Рандерс
5
Джафет Сери
ЦЗ
31
Миккел Андерсен
ВР
Главный тренер
Томас Томасберг
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
5
Джафет Сери
ЦЗ
31
Миккел Андерсен
ВР
Остались в запасе
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Мидтьюлланд - Рандерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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