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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
Палмейрас - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 23 февраля 2021
Палмейрас
23.02.2021, вторник, 00:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
22'
М. Винья
43'
M. Vargas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
89'
Замена
G.
️️️️
J.
Желтая карточка
М. Винья
76'
71'
Замена
R.
️️️️
З. Роберто
71'
Замена
D. Gomes Magalhaes
️️️️
M. Vargas
Замена
Уэсли
️️️️
Ф. Мело
71'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
Л. Адриано
70'
Замена
Л. Лима
️️️️
П. де Паула
60'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Р. Вейга
59'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Майке
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
M. Vargas
Желтая карточка
Луан
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Винья
22'
19'
Желтая карточка
M. Vargas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
12
Патрик де Паула
ОП
23
Рафаэль Вейга
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
44
Габриэль Баральяс
ЦП
12
Leonardo
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
3-4-2-1
1
Вевертон
14
Роша
13
Луан
15
Гомес
6
Винья
30
Мело
12
де Паула
12
Майке
33
Рони
23
Вейга
4
Адриано
3-2-1-1-4
2
Оливейра
4
Виктор
30
Николас
5
Маранхао
17
Фрейтас
18
10
Рато
99
Зе Роберто
96
23
30
4
Адриано
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
4
Адриано
12
Майке
77
Лопес
77
Лопес
12
Майке
30
Мело
21
Уэсли
21
Уэсли
30
Мело
23
Вейга
10
Скарпа
10
Скарпа
23
Вейга
12
де Паула
6
Лима
6
Лима
12
де Паула
18
4
4
18
96
11
11
96
99
Зе Роберто
21
21
99
Зе Роберто
Остались в запасе
Палмейрас
Атлетико Гойяненсе
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
11
Габриэл Силва
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
12
Leonardo
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
Остались в запасе
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
11
Габриэл Силва
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
Остались в запасе
12
Leonardo
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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