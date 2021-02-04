Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Атлетико Гойяненсе
Брагантино - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 04 февраля 2021
Брагантино
04.02.2021, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
56'
Итало
90+4'
Клаудиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Атлетико Гойяненсе
Замена
V.
️️️️
Клаудиньо
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Клаудиньо
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
R.
84'
Замена
A.
️️️️
J.
84'
Замена
R.
️️️️
M. Vargas
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Артур
82'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
E.
82'
Желтая карточка
Л. Ортис
74'
70'
Замена
M. Pereira
️️️️
В. Маранхао
Замена
B. Tubarão
️️️️
Хелиньо
67'
Замена
Р. Риллер
️️️️
Рамирес
67'
Желтая карточка
Хелиньо
64'
62'
Замена
D. Gomes Magalhaes
️️️️
Чико
62'
Замена
В. Леке
️️️️
М. Фрейтас
ГОЛ! 1:0!
Итало
Пас отдал
Клаудиньо
56'
Желтая карточка
Рамирес
44'
11'
Желтая карточка
В. Маранхао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
4
Ligger
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
31
Raul
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Атлетико Гойяненсе
33
Эдер
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
10
Чико
АП
1
Jean
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
31
Vitinho
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
99
Витор Леке
ЛВ
12
Gabriel Bernard
ЦФ
16
Matheus Pereira
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
16
Rithely
ЦФ
2-1-3-4
1
Клейтон
13
Адерлан
3
Ортис
7
Рамирес
37
Артур
33
Клаудиньо
11
Хелиньо
4
15
Итало
31
6
3-2-1-2-3
33
Эдер
25
Натанаэль
4
Виктор
5
Маранхао
17
Фрейтас
18
10
Рато
10
Чико
96
23
1
6
36
Кандидо
36
Кандидо
6
33
Клаудиньо
31
31
33
Клаудиньо
7
Рамирес
28
Риллер
28
Риллер
7
Рамирес
37
Артур
28
Куэльо
28
Куэльо
37
Артур
11
Хелиньо
20
20
11
Хелиньо
5
Маранхао
16
16
5
Маранхао
18
0
0
18
10
Чико
11
11
10
Чико
96
16
16
96
17
Фрейтас
99
Леке
99
Леке
17
Фрейтас
Остались в запасе
Брагантино
Атлетико Гойяненсе
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
12
Gabriel Bernard
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Gilvan
ЦФ
30
Николас
ЛЗ
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Остались в запасе
12
Gabriel Bernard
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Gilvan
ЦФ
30
Николас
ЛЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Брагантино - Атлетико Гойяненсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
Новости команд
Все
Брагантино
Атлетико Гойяненсе
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+