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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Атлетико Гойяненсе
Ботафого - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 20 января 2021
Ботафого
20.01.2021, среда, 23:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико Гойяненсе
63'
М. Баби
66'
D. Gomes Magalhaes
79'
З. Роберто
90+1'
В. Леке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Атлетико Гойяненсе
90'
+7
Желтая карточка
Л. Оливейра
Желтая карточка
Ф. Баррандегуй
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
В. Леке
Пас отдал
J.
89'
Желтая карточка
M. Pereira
89'
Замена
A.
️️️️
M. Pereira
88'
Замена
Л. Оливейра
️️️️
З. Роберто
Замена
С. Калу
️️️️
П. Рауль
83'
Замена
Ф. Баррандегуй
️️️️
Кевин
83'
Замена
E.
️️️️
Б. Назарио
83'
82'
Замена
G.
️️️️
D. Gomes Magalhaes
79'
ГОЛ! 1:2!
З. Роберто
Пас отдал
D.
66'
ГОЛ! 1:1!
D. Gomes Magalhaes
Пас отдал
З. Роберто
ГОЛ! 1:0!
М. Баби
63'
Замена
И. Ангуло
️️️️
М. Наскименто
59'
Желтая карточка
А. Кайо
38'
13'
Желтая карточка
D. Gomes Magalhaes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
8
Александре Кайо
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
29
Diego Loureiro
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Гойяненсе
33
Эдер
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
1
Jean
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
16
Matheus Pereira
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Ботафого
12
Сауло
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
77
Иван Ангуло
ЛФ
23
Romildo
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
97
Enio
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
99
Витор Леке
ЛВ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
4-1-2-4
12
Луис
4
Кану
4
Беневенуто
22
Кевин
28
Велисон
8
Кайо
10
Назарио
29
18
Рауль
17
Баби
30
Наскименто
3-1-1-1-5
33
Эдер
25
Натанаэль
4
Виктор
17
Фрейтас
18
10
Рато
11
99
Зе Роберто
16
23
1
22
Кевин
24
Баррандегуй
24
Баррандегуй
22
Кевин
10
Назарио
97
97
10
Назарио
30
Наскименто
77
Ангуло
77
Ангуло
30
Наскименто
18
Рауль
8
Калу
8
Калу
18
Рауль
99
Зе Роберто
2
Оливейра
2
Оливейра
99
Зе Роберто
16
0
0
16
11
4
4
11
Остались в запасе
Ботафого
Атлетико Гойяненсе
12
Сауло
ВР
23
Romildo
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
16
Michel Custódio
ЦФ
99
Витор Леке
ЛВ
Остались в запасе
12
Сауло
ВР
23
Romildo
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
16
Michel Custódio
ЦФ
99
Витор Леке
ЛВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Ботафого - Атлетико Гойяненсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
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