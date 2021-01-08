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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Васко да Гама
Атлетико Гойяненсе - Васко да Гама: обзор матча 08 января 2021
Атлетико Гойяненсе
08.01.2021, пятница, 03:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
0 : 0
Завершен
Васко да Гама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Васко да Гама
Замена
Ж. Виктор
️️️️
A.
89'
Замена
Николас
️️️️
В. Рато
89'
86'
Замена
Н. Боржес
️️️️
Т. Магно
86'
Замена
M. Júnior
️️️️
B. Gomes
Желтая карточка
М. Фрейтас
82'
79'
Замена
️️️️
Я. Пикачу
Замена
R.
️️️️
З. Роберто
77'
77'
Замена
Карлиньос
️️️️
L. Gil
76'
Желтая карточка
J.
76'
Замена
Андрей
️️️️
J.
Желтая карточка
З. Роберто
72'
Замена
M. Vargas
️️️️
Чико
69'
Замена
J.
️️️️
G. Ferrareis
68'
Желтая карточка
G. Ferrareis
64'
14'
Желтая карточка
Л. Матос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
10
Чико
АП
1
Jean
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Matheus Pereira
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
22
Яго Пикачу
ПП
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
3
Werley
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Janderson
ЦП
21
Roberson
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
16
Rithely
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
7
Андрей
ОП
38
Ygor Catatau
ЦФ
55
Alexander
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
3-1-2-5
2
Оливейра
33
Эдер
25
Натанаэль
17
Фрейтас
10
Чико
10
Рато
0
99
Зе Роберто
2
16
1
2-1-1-5
3
Лео Матос
17
Энрике
22
Пикачу
11
Магно
3
8
50
15
5
99
Зе Роберто
21
21
99
Зе Роберто
10
Рато
30
Николас
30
Николас
10
Рато
10
Чико
96
96
10
Чико
0
4
Виктор
4
Виктор
0
2
18
18
2
11
Магно
30
Боржес
30
Боржес
11
Магно
50
7
Андрей
7
Андрей
50
15
33
33
15
8
11
Карлиньос
11
Карлиньос
8
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Васко да Гама
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
16
Rithely
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
38
Ygor Catatau
ЦФ
30
Лукао
ВР
55
Alexander
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
23
Tiago Reis
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
4
Jadson
ЦЗ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
16
Rithely
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
Остались в запасе
38
Ygor Catatau
ЦФ
30
Лукао
ВР
55
Alexander
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
23
Tiago Reis
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
4
Jadson
ЦЗ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Васко да Гама
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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