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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Гремио
Атлетико Гойяненсе - Гремио: обзор матча 07 сентября 2020
Атлетико Гойяненсе
07.09.2020, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Гремио
11'
Эдсон
41'
I.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Гремио
90'
+3
Вторая желтая
P. Geromel
Замена
Х. Вака
️️️️
Чико
90'
+1
87'
Замена
Д. Брас
️️️️
В. Каннеман
Замена
H.
️️️️
Р. Кайзер
84'
75'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Алиссон
75'
Замена
R.
️️️️
D. Souza
Замена
Матеузиньо
️️️️
G. Ferrareis
75'
Желтая карточка
G. Ferrareis
71'
68'
Желтая карточка
D. Souza
63'
Замена
Дарлан
️️️️
Л. Силва
41'
ГОЛ! 1:1!
I.
Пас отдал
Алиссон
40'
Желтая карточка
В. Каннеман
20'
Желтая карточка
P. Geromel
ГОЛ! 1:0!
Эдсон
Пас отдал
Чико
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
16
Эдсон
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
23
Dudu
ЦФ
1
Jean
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Гремио
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
25
Алиссон
ЦП
1
Vanderlei
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
7
Хенри Вака
АП
13
Luan Sales
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
23
Édson Júnior
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
19
Robinho
ЦП
37
Рилдо
АП
23
Фабрисио
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
3-2-1-1-4
30
Николас
4
Виктор
33
Эдер
17
Фрейтас
16
Эдсон
18
10
Чико
23
79
Кайзер
2
1
4-1-1-4
28
Орехуэла
3
33
Кортес
4
Каннеман
16
Силва
25
Алиссон
7
22
46
1
2
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
2
79
Кайзер
9
9
79
Кайзер
10
Чико
7
Вака
7
Вака
10
Чико
16
Силва
37
Дарлан
37
Дарлан
16
Силва
25
Алиссон
19
Фернандо
19
Фернандо
25
Алиссон
4
Каннеман
44
Брас
44
Брас
4
Каннеман
7
19
19
7
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Гремио
13
Luan Sales
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Gilvan
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
97
Everton Felipe
ЦФ
23
Édson Júnior
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
37
Рилдо
АП
77
Lucas Araujo
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
13
Luan Sales
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Gilvan
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
97
Everton Felipe
ЦФ
23
Édson Júnior
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Остались в запасе
23
Фабрисио
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
37
Рилдо
АП
77
Lucas Araujo
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Гремио
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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