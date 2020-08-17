Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи
Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи: обзор матча 17 августа 2020
Атлетико Гойяненсе
17.08.2020, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Спорт Ресифи
13'
Жоржиньо
90+3'
Я. Майдана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Я. Майдана
Замена
В. Маранхао
️️️️
E. Felipe
84'
Замена
M.
️️️️
Жоржиньо
78'
78'
Замена
H.
️️️️
В. Фариас
69'
Замена
Бруниньо
️️️️
J. Gomez
66'
Желтая карточка
R.
Вторая желтая
D.
64'
Желтая карточка
D.
63'
Замена
Матеузиньо
️️️️
G. Ferrareis
58'
48'
Желтая карточка
В. Фариас
ГОЛ! 1:0!
Жоржиньо
Пас отдал
G. Ferrareis
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
16
Эдсон
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
17
Жоржиньо
АП
23
Dudu
ЦФ
1
Jean
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
8
Виллиан Фариас
ОП
37
Lucas Venuto
ЦФ
19
Élton
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
2
Patric
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
99
Витор Леке
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
7
Хенри Вака
АП
10
Чико
АП
21
Junior Brandão
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
13
Moacir
ЦФ
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
40
Maxwell
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
2-2-1-5
30
Николас
33
Эдер
16
Эдсон
17
Фрейтас
17
Жоржиньо
9
4
97
2
1
3-1-1-5
1
Маилсон
34
Адриэлсон
2
Майдана
6
Сандер
8
Фариас
10
Маркиньос
37
18
2
11
19
97
5
Маранхао
5
Маранхао
97
2
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
2
17
Жоржиньо
13
13
17
Жоржиньо
8
Фариас
9
9
8
Фариас
11
37
Бруниньо
37
Бруниньо
11
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Спорт Ресифи
7
Хенри Вака
АП
21
Junior Brandão
ЦФ
99
Витор Леке
ЛВ
10
Чико
АП
17
Matheus Frizzo
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
40
Maxwell
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
27
Луан Полли
ВР
Остались в запасе
7
Хенри Вака
АП
21
Junior Brandão
ЦФ
99
Витор Леке
ЛВ
10
Чико
АП
17
Matheus Frizzo
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
Остались в запасе
40
Maxwell
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
27
Луан Полли
ВР
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
Новости команд
Все
Атлетико Гойяненсе
Спорт Ресифи
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+