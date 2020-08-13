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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Гойас
Атлетико Паранаэнсе - Гойас: обзор матча 13 августа 2020
Атлетико Паранаэнсе
13.08.2020, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Гойас
45+13'
Д. Бесса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Гойас
90'
+2
Желтая карточка
V. Andrade
89'
Желтая карточка
R. Vaz
Замена
Ричард
️️️️
M. Gabriel
89'
81'
Замена
I. Jara
️️️️
Д. Бесса
Замена
️️️️
V. Alessandro Mingotti
67'
Желтая карточка
Л. Халтер
59'
46'
Замена
D. Baggio
️️️️
T.
45'
+13
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Бесса
Желтая карточка
Т. Хелено
45'
+12
Желтая карточка
J.
42'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
F. Canesin
23'
21'
Желтая карточка
Д. Бесса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
16
Абнер
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
11
Никао
АП
2
Jonathan
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Гойас
4
Херон
ЛЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
17
Luiz Gustavo
ЦФ
32
Yago
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
31
Victor Andrade
ЦФ
98
Thalles
ЦФ
5
Breno
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
13
Жандрей
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
25
Ричард
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
Гойас
15
Juan Pintado
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
25
Felipe Candido
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
19
Zeca
ЦФ
3-2-2-3
23
Сантос
16
Абнер
5
Халтер
44
Хелено
55
10
28
Витиньо
11
Никао
5
32
2
1-1-5
4
Херон
11
Бесса
98
88
27
4
5
10
25
Ричард
25
Ричард
10
55
18
Читтадини
18
Читтадини
55
98
92
92
98
11
Бесса
18
18
11
Бесса
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Гойас
7
Педро Габриэл
ЛВ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ВР
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
12
Келлвен
ПЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
15
Juan Pintado
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
25
Felipe Candido
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
19
Zeca
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
7
Педро Габриэл
ЛВ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ВР
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
12
Келлвен
ПЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
13
Жандрей
ВР
Остались в запасе
15
Juan Pintado
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
25
Felipe Candido
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
19
Zeca
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Гойас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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