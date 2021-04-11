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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Остенде
Беерсхот - Остенде: обзор матча 11 апреля 2021
Беерсхот
11.04.2021, воскресенье, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Остенде
23'
L. Brogno
81'
M. Kvasina
84'
Й. Батай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Остенде
90'
+3
Замена
А. Танге
️️️️
M. Kvasina
90'
+2
Желтая карточка
М. Тиам
88'
Желтая карточка
Й. Батай
84'
ГОЛ! 1:2!
Й. Батай
Пас отдал
Э. Юлсагер
81'
ГОЛ! 1:1!
M. Kvasina
76'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Р. Д'Хез
Замена
З. Баккали
️️️️
L. Brogno
71'
Замена
D. Prychynenko
️️️️
Я. Ван ден Берг
71'
70'
Замена
И. Бонен
️️️️
К. Вандендрище
Желтая карточка
L. Brogno
63'
46'
Замена
М. Тиам
️️️️
Н. Бацнер
ГОЛ! 1:0!
L. Brogno
Пас отдал
Я. Ван ден Берг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
55
Стипе Радич
ЦЗ
5
Ян Ван ден Берг
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
92
Loris Brogno
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
25
Йелле Батай
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
0
M. D'Arpino
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Беерсхот
11
Закария Баккали
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
6
Ayrton Mboko
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
13
D. Prychynenko
ЦФ
Остенде
1
Bram Castro
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
8
Francois Marquet
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
3-1-5
55
Радич
5
Ван ден Берг
6
Дом
10
Хольцхаушер
3
10
18
29
92
3-4-1-2
28
Хуберт
3
Теате
13
Хендри
27
Капон
7
Д'Хез
26
Вандендрище
25
Батай
17
Юлсагер
25
Бацнер
27
0
92
11
Баккали
11
Баккали
92
5
Ван ден Берг
13
13
5
Ван ден Берг
25
Бацнер
93
Тиам
93
Тиам
25
Бацнер
7
Д'Хез
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
7
Д'Хез
27
3
Танге
3
Танге
27
26
Вандендрище
7
Бонен
7
Бонен
26
Вандендрище
Остались в запасе
Беерсхот
Остенде
0
Wouter Biebauw
ЦФ
6
Ayrton Mboko
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
1
Bram Castro
ВР
8
Francois Marquet
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
0
Wouter Biebauw
ЦФ
6
Ayrton Mboko
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
11
Ян Вороговский
ЦП
Остались в запасе
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
1
Bram Castro
ВР
8
Francois Marquet
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Беерсхот - Остенде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Олимпиш стадион
Новости команд
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Беерсхот
Остенде
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
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